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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جديد إيمان الشميطي.. 3 أغنيات بلمسات الموسيقار مطر الكواري

المطربة المغربية إيمان الشميطي
المطربة المغربية إيمان الشميطي
أحمد البهى

انتهت المطربة المغربية إيمان الشميطي من تسجيل ثلاث أغنيات جديدة من ألحان الموسيقار القطري مطر علي الكواري.

والأعمال هي: "وجودك" كلمات نواف النصف، و"حلم" كلمات عبد الله الفلاح، و"تغيب" من كلمات أسير.

إيمان كشفت عن تفاؤلها بنجاح  أغنياتها الجديدة، لما تحمله هذه الأعمال من طابع طربي وقيمة فنية متميزة، مشيرة إلى أن ألحان الأغنيات تضمنت نغمات موسيقية شرقية مليئة بالحيوية والرؤية الفنية المتطورة في عالم الموسيقى والغناء العربي، كعادة الموسيقار مطر الكواري في كل أعماله الفنية، ليضاف العمل إلى سجل نجاحاتها الفنية.

ويقول الدكتور مطر علي إن الفنانة إيمان الشميطي تُعد من الأصوات العربية التي دخلت الساحة الخليجية على يد الموسيقار السعودي الراحل ناصر الصالح، الذي قدمها بصورة قوية لما تمتلكه من صوت مميز وإحساس خليجي جميل، وهو ما جعل الجمهور الخليجي يتقبلها ويحب حضورها الفني.

وأضاف: “هذا الأمر وضع عليّ مسئولية كبيرة، بأن أقدم لإيمان ألحانًا مختلفة وقوية من ناحية الكلمة واللحن، لأنها فنانة كبيرة والجمهور ينتظرها بشوق. وأعد الجمهور العربي المحب للحن الخليجي والكلمة الجميلة، بأن يسمع إيمان بأعمال تليق بها وبالشعراء الكرام المشاركين في هذه التجربة”.

المطربة المغربية إيمان الشميطي إيمان الشميطي المغربية إيمان الشميطي وجودك

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