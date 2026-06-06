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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد صبحي يكشف سر التحول من «زكي الدبور» إلى «عم أيوب» في 40 ثانية

محمد صبحي
محمد صبحي
يمنى عبد الظاهر

كشف الفنان محمد صبحي لأول مرة عن كواليس واحدة من أشهر لحظات مسرحية «الجوكر»، موضحًا السر وراء انتقاله السريع بين شخصيتي «زكي الدبور» و«عم أيوب» خلال العرض، دون الاستعانة بدوبلير.

ونشر صبحي عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» صورًا نادرة من وراء الكواليس، أظهرت تفاصيل عملية تغيير الملابس والمكياج، مشيرًا إلى أن التحول بين الشخصيتين كان يستغرق نحو 40 ثانية فقط بمساعدة ستة أشخاص.

وعلق على الصور قائلًا: «كنت بغير من زكي الدبور إلى أيوب في 40 ثانية بمساعدة 6 أشخاص حتى أصبح جاهزًا لأداء شخصية عم أيوب.. من كواليس مسرحية الجوكر 1978».

وحظي المنشور بتفاعل واسع من الجمهور، حيث أشاد المتابعون بالمجهود الكبير الذي كان يُبذل خلال العرض، مؤكدين أن أعمال محمد صبحي المسرحية ما زالت تحتفظ بمكانتها الخاصة لدى المشاهدين حتى اليوم.

جدير بالذكر أن مسرحية الجوكر عرضت فى عام 1978، من بطولة محمد صبحى وهناء الشوربجى ومحمود القلعاوى، ومن تأليف يسرى الإبيارى ومن إنتاج وإخراج جلال الشرقاوى.

تميزت هذه المسرحية باستخدام الأقنعة التى لم تكن مستخدمة كثيرا فى هذا الوقت.

ودارت قصتها حول زكى الدبور الذى يحاول إعادة المصنع لاثنين من أصدقائه وهما فى الأصل صاحبا المصنع ولكن لم يرثا أى شيء من والدهما أبو الوفا صاحب المصنع بسبب شره، حيث قام بتطليق والدتهما وتركهما فى الملجأ وقام بالزواج من عطيات ووفاء، فيحاول زكى الدبور بشتى الطرق الممكنة استرداد المصنع، وذلك بالتنكر فى عدة شخصيات حتى يعيد المصنع لأصحابه.
 

زكى الدبور محمد صبحى وهناء الشوربجى مسرحية الجوكر زكي الدبور عم أيوب

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