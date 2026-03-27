محمد صبحي: شائعة وفاتي غيرت نظرتي للحياة والفن.. ومشروع مسرحي جديد يناقش ظروف العالم

تحدث الفنان محمد صبحي عن عدة محاور مهمة، بدءًا من تجربة إشاعة وفاته التي وصفها بأنها «تجربة موت» أضافت له بعدًا جديدًا في نظره للحياة والفن.



وخلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي محمد الغيطي على برنامج «البصمة» على قناة الشمس 2، كشف صبحي عن مشروعه المسرحي القادم الذي يناقش ظروف العالم والصراعات الحالية في إطار كوميدي، مؤكداً في الوقت ذاته أنه يعمل على تحضير الجزء الثالث من برنامجه الشهير «مفيش مشكلة خالص».



وأشار صبحي إلى أن مسيرته الفنية مستمرة بنفس التزامه وأخلاقياته، قائلاً: «هذه المسيرة لا تتغير، لا كإنسان ولا كفنان».