محمد صبحي يثير الجدل: التريند لا يصنع فنًا حقيقيًا

شهدت مدينة سنبل انطلاق فعاليات الدورة الثانية من ملتقى نجوم العصر الذهبي للدراما، وسط حضور فني بارز، في مقدمتهم محمد صبحي، الذي أثار تفاعلًا واسعًا بكلمته حول مفهوم «الغياب والتغييب».



وخلال ندوته، طرح صبحي عدة قضايا مهمة، أبرزها اختفاء التتر الدرامي، مؤكدًا أن تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي ساهم في تراجع قيمته الفنية، بعدما كان عنصرًا أساسيًا يعكس هوية وروح العمل.

وشدد صبحي على أن الفن في جوهره رسالة، محذرًا من تحوله إلى مجرد وسيلة استهلاكية، في ظل ما وصفه بتراجع المعنى والهوية داخل الساحة الفنية.

كما دعا إلى ضرورة الفصل بين الفن والحياة الشخصية للفنانين، مؤكدًا أن التركيز يجب أن يكون على المسيرة الفنية فقط، دون التطرق إلى التفاصيل الخاصة أو استغلالها إعلاميًا.

وانتقد صبحي انتشار ورش التمثيل والكتابة، معتبرًا أنها أثرت سلبًا على جودة الأعمال، إلى جانب هيمنة بعض المنتجين على السوق، وهو ما أدى إلى تراجع فرص الإبداع وغياب العدالة الفنية.

وفي ختام حديثه، أشار إلى خطورة الاعتماد على «التريند» كمقياس للنجاح، مؤكدًا أن ما يشهده الوسط الفني يعكس أزمة أعمق، تتطلب من الفن أن يؤدي دورًا أكبر في حماية وعي المجتمع.