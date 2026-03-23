قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الونش يوجه رسالة لجماهير الزمالك بشأن محمد صبحي

سارة عبد الله

تلقى محمد صبحي، حارس مرمى نادي الزمالك، بطاقة حمراء، خلال مباراة فريقه أمام أوتوهو الكونغولي، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، للموسم الجاري 2025-2026.

وكتب محمود الونش لاعب الزمالك عبر حسابه على انستجرام: "يمكن الكلام اللي هقوله مش هيعجب ناس كتير وعندهم حق بالمناسبة، صبحي غلط وخصوصاً لو الغلط فيه شوية من الاستهتار وانا وقعت في نفس الغلط في ماتش وادي دجلة بس الحمد لله رب العالمين بسبب اللعيبة الرجالة والجمهور العظيم عدينا الموقف الصعب ده".

وتابع: “لازم مننساش ان صبحي من اسباب اننا اقوي خط دفاع في الدوري لحد الان وعاود والمهدي والشناوي، بما اننا بدأنا مع بعض من جهاز فني ولاعيبه وطقم طبي واداري وجمهور كبير ف ظهرنا، لازم في الوقت الصعب نقف جنب بعض لان الصعب لسه جاي”.

واضاف: “وبثقتنا جميعاً باذن الله هنعدي الصعب كله ونفرح كلنا مع بعض بامر الله ونتعبنا شكراً”.

وتقدم محمد صبحي بالاعتذار للجهاز الفني واللاعبين عن واقعة طرده فور انتهاء المباراة، وفي نفس الوقت تقدم باعتذار لجماهير النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" بسبب حالة الطرد في اللقاء.

وفاز فريق الزمالك على نظيره أوتوهو بطل الكونغو بثنائية مقابل هدف المباراة التي أقيمت بينهما امس الأحد على ستاد القاهرة الدولي في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليتأهل الأبيض لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في نصف نهائي الكونفدرالية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

