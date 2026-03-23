بعد طرده أمام أوتوهو.. قرار عاجل من الزمالك ضد محمد صبحي

وكتب أحمد حسن نعبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. :رغم اعتذار اللاعب، الزمالك يتمسك بتطبيق اللائحة على محمد صبحي بعد واقعة مباراة أوتوهو الكونغولي.

وتلقى محمد صبحي، حارس مرمى نادي الزمالك، بطاقة حمراء، خلال مباراة فريقه أمام أوتوهو الكونغولي، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، للموسم الجاري 2025-2026.

وتعرض محمد صبحي للطرد المباشر بعد تعديه بالمرفق على جريس مافونجو، لاعب أوتوهو، عقب إحرازه هدف لفريقه في مرمى الزمالك.



وسيواجه فريق الزمالك نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في نصف نهائي البطولة

تقام مباراة الذهاب يوم 12 أبريل 2026، بينما تقام مباراة الإياب يوم 19 أبريل

وتأهل فريق الزمالك بقيادة معتمد جمال، إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز على ضيفه أوتوهو بطل الكونغو برازفيل، على ستاد القاهرة الدولي، 2-1 في إياب دور ربع النهائي