ضربة البداية.. موعد مباراتي الأهلي والزمالك في المرحلة النهائية بالدوري

تنطلق منافسات الجولة الأولي من المرحلة النهائية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز يوم الجمعة الموافق 3 أبريل المقبل.

الزمالك vs المصري

ويخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال مباراة قوية فى ضربة البداية بالمرحلة النهائية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز فى تمام الساعة الخامسة من يوم الجمعة الموافق 3 أبريل القادم.

الأهلي vs سيراميكا كليوباترا

فيما يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب نظيره فريق سيراميكا كليوباترا الذي يقوده فنيا علي ماهر في تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة الموافق 3 أبريل المقبل على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بدوري نايل.

ويتصدر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 43 نقطة.

فيما يحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة بفارق الأهداف عن الزمالك وبيراميدز صاحبي المركزين الأول والثاني.

القناة الناقلة لمباراتي الأهلي والزمالك بالدوري

تنقل قناة أون سبورت مباراتي الأهلى وسيراميكا كليوباترا والزمالك أمام المصري في الجولة الأولي من المرحلة النهائية بالدوري المصري.