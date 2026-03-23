أيمن يونس: إعلان قائمة المنتخب قبل مباراة الزمالك وأوتوهو أثر على بعض اللاعبين

قال أيمن يونس نجم نادي الزمالك السابق إن الفريق يحتاج إلى مساندة ودعم جماهيره خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن اللاعبين يبذلون مجهودًا كبيرًا، مشيدا بتأهل الزمالك لدور نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية .

وأضاف يونس، خلال تصريحاته لبرنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك، أن الفريق ينافس بقوة في جميع البطولات رغم التحديات، مشددًا على ضرورة الوقوف خلف اللاعبين خلال المرحلة الحالية من أجل مواصلة المشوار بنجاح.

وتحدث نجم الزمالك السابق عن واقعة طرد حارس المرمى محمد صبحي، مؤكدًا أن اللاعب يجب أن يتعلم من أخطائه، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة عدم القسوة عليه، خاصة أنه أحد العناصر المهمة في الفريق.

وأوضح يونس أنه يتمنى وجود منافسة قوية بين حراس مرمى الزمالك خلال الفترة المقبلة، لما لذلك من تأثير إيجابي على مستوى الفريق.

وأشار إلى أن إعلان قائمة منتخب مصر لكرة القدم قبل مباراة الزمالك وأوتوهو في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية كان له تأثير نفسي على بعض اللاعبين.

كما أكد أن مركز الظهير الأيمن يمثل أزمة واضحة في منتخب مصر خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أهمية إيجاد حلول لهذا المركز في الفترة المقبلة.

واختتم أيمن يونس تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك يحتاج إلى تواجد جميع لاعبيه في المرحلة القادمة، موضحًا أن الفريق ظهر بروح قتالية كبيرة في المباراة الأخيرة، حيث كان يمتلك عشرة مقاتلين داخل الملعب بعد طرد محمد صبحي.