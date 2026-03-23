سقوط 12 قتيلا و49 مصابًا جراء هجوم أمريكي إسرائيلي على مناطق سكنية بإيران
بعد العيد..أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 23 مارس 2026
واشنطن بوست: انقطاع الكهرباء في أجزاء واسعة من طهران بعد غارات كثيفة
بنيران المدفعية.. جيش الاحتلال يقتل مستوطنا عن طريق الخطأ
تشكيل لجنة عاجلة لانقاذ حياة "طفلة البالونة"
الحرس الثوري يتهم ترامب بالكذب ويعلق: إن ضربتم الكهرباء سنضرب الكهرباء
الذهب يواصل الهبوط ويتراجع بأكثر من 5% إلى 4254.67 دولار للأوقية
الأرصاد تحذر من أتربة في الجنوب وفرص لسقوط أمطار على هذه المناطق
تفاصيل قرارات النيابة في واقعة المتهم بقتل والدته وأشقائه بالإسكندرية
سعر الدولار اليوم الاثنين 23 مارس 2026
عودة الدراسة في المدارس غداً .. وبدء امتحانات شهر مارس الأسبوع القادم
هل يجب على المرأة استئذان زوجها في قضاء صيام رمضان؟.. الإفتاء تجيب
رياضة

أيمن يونس: إعلان قائمة المنتخب قبل مباراة الزمالك وأوتوهو أثر على بعض اللاعبين

عبدالله هشام

قال أيمن يونس نجم نادي الزمالك السابق إن الفريق يحتاج إلى مساندة ودعم جماهيره خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن اللاعبين يبذلون مجهودًا كبيرًا، مشيدا بتأهل الزمالك لدور نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية .

وأضاف يونس، خلال تصريحاته لبرنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك، أن الفريق ينافس بقوة في جميع البطولات رغم التحديات، مشددًا على ضرورة الوقوف خلف اللاعبين خلال المرحلة الحالية من أجل مواصلة المشوار بنجاح.

وتحدث نجم الزمالك السابق عن واقعة طرد حارس المرمى محمد صبحي، مؤكدًا أن اللاعب يجب أن يتعلم من أخطائه، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة عدم القسوة عليه، خاصة أنه أحد العناصر المهمة في الفريق.

وأوضح يونس أنه يتمنى وجود منافسة قوية بين حراس مرمى الزمالك خلال الفترة المقبلة، لما لذلك من تأثير إيجابي على مستوى الفريق.

وأشار إلى أن إعلان قائمة منتخب مصر لكرة القدم قبل مباراة الزمالك وأوتوهو في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية كان له تأثير نفسي على بعض اللاعبين.

كما أكد أن مركز الظهير الأيمن يمثل أزمة واضحة في منتخب مصر خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أهمية إيجاد حلول لهذا المركز في الفترة المقبلة.

واختتم أيمن يونس تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك يحتاج إلى تواجد جميع لاعبيه في المرحلة القادمة، موضحًا أن الفريق ظهر بروح قتالية كبيرة في المباراة الأخيرة، حيث كان يمتلك عشرة مقاتلين داخل الملعب بعد طرد محمد صبحي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

موعد العودة للمدارس بعد عيد الفطر .. قرار نهائي من التعليم

الاهلي

خبر يسعد الملايين.. مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بعد زلزال الهزيمة من الترجي

اجازة عيد الفطر2026

هل الثلاثاء إجازة رسمية؟.. موعد انتهاء عطلة عيد الفطر

النوم بعد صلاة الفجر

ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب

الاهلي

مدرب مفاجأة يقترب من قيادة الأهلي خلفاً لتوروب

ترامب

مصر تقود سباق صفقة مرتقبة لوقف الحرب قبل انتهاء مهلة ترامب لإيران

الاهلي

قرارات نارية داخل الأهلي بعد بيان الغضب.. رحيل توروب وتغييرات شاملة في قطاع الكرة

توروب

صدمة للأهلي.. خالد الغندور يفجر مفاجأة حال رحيل ييس توروب

ترشيحاتنا

أرشيفية

السعودية تعلن اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيرة في المنطقة الشرقية

الحادث

إصابة 4 اشخاص إثر اصطدام طائرة بشاحنة إطفاء في مطار لاجوارديا بنيويورك

أرشيفية

ترامب في رسالة إلى إيران: السلام من خلال القوة..هذا أقل ما يقال

بالصور

أطعمة يفضل الابتعاد عنها مع فرط نشاط الغدة الدرقية

أعراض الغدة الدرقية
أعراض الغدة الدرقية
أعراض الغدة الدرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد جمعة

الدكتور محمد جمعة يكتب: قراءةٌ سوسيولوجيةٌ في فقهِ الصمودِ وأثر الهويةِ الدينية والوطنية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

