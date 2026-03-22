أولمبيك آسفى يخطف بطاقة الصعود لنصف نهائي الكونفيدرالية بتعادل مثير 2\2 مع الواداد

تعادل فريق الوداد المغربي مع مواطنه أولمبيك آسفي، بهدفين لكل منهما، خلال المواجهة التي أقيمت بينهما الأحد، ضمن منافسات كأس الكونفدرالية.

كانت مباراة الذهاب بين الوداد وأولمبيك آسفي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، على ملعب الأخير، ليتأهل آسفي بقاعدةالهدف بهدفين خارج الديار.



سجل هدفي الوداد محمد مفيد في الدقيقة 54، وحكيم زياش في الدقيقة 90+3، بينما هدفي أولمبيك آسفي سجلهماسفيان المودن وموسى كونيه في الدقيقتين 40 و90.

ومن المقرر أن يلعب أولمبيك آسفي المغربي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، في دور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية.