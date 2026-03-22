الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
معتمد جمال: لولا تواجد الجمهور لودع الزمالك الكونفيدرالية

معتمد جمال
معتمد جمال
علا محمد

قال معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك إن فريقه جعل مواجهة أوتوهو بطل الكونغو برازفيل في الكونفدرالية الأفريقية صعبة، بسبب عدم التركيز وسوء التصرف، وكان من الوارد أن يستقبل الفريق هدفًا ويودع البطولة، والاعتذار لن يفيد وقتها، وأتمنى أن يستفيد اللاعبون من هذه الأخطاء حتى لا تتكرر.

وتابع المدير الفني للفريق في المؤتمر الصحفي:" لا أجد كلمات شكر كافية لجماهير الزمالك، ولولا تواجد الجمهور في مباراة اليوم لكان الفريق ودع البطولة".

وأضاف معتمد جمال:" لم أقم بتدريب أي لاعب على حراسة المرمى من قبل، ولا أرغب في تكرار هذا الموقف مجددًا، ولكن هذا سوء تصرف من الحارس، وكنت أنا صاحب قرار مشاركة سيف الجزيري كحارس مرمى بعدما سألت اللاعبين من أنسب لاعب يشارك بعد طرد محمد صبحي".

وواصل المدير الفني :" بعد التقدم بهدفين حصل تراخي من اللاعبين نسبيًا، بالرغم من تحذيري للاعبي الفريق من هذا الأمر، وطالبتهم في المحاضرة تسجيل الكثير من الأهداف".

وتابع معتمد جمال:" هناك لائحة عقوبات سيتم تطبيقها على أي لاعب يخطئ وبالتالي سيتم تطبيقها على محمد صبحي بعد طرده في لقاء اليوم".

وأضاف المدير الفني قائلًا:" نعمل كل يوم في التدريب على علاج ظاهرة إهدار الفرص، ونحتاج لمزيد من الوقت للعمل على إنهاء الهجمات بالشكل الأمثل".

وواصل :" مشكلة محمد عواد انتهت قبل مباراة اليوم، والحارس سيتواجد مع الفريق بصورة طبيعية، وسيشارك في التدريبات بصورة طبيعية بعد عودة الزمالك من الراحة، والفريق يحتاج لخدمات كل اللاعبين في الفترة المقبلة".
وأضاف معتمد جمال قائلًا:" لاعبو الزمالك شعروا بأنهم ضمنوا المباراة في الشوط الثاني، وسعيد بالتأهل  وسنعمل على علاج السلبيات في الفترة المقبلة".
وتابع :" إعلان قائمة المنتخب قبل المباراة تسبب في ضغط للاعبين المستبعدين، وتحدثنا معهم قبل اللقاء وأتمنى أن يصل الزمالك لأبعد مدى بعد في البطولة خاصة بعد وداع الفرق المصرية للبطولات الأفريقية ".

واختتم المدير الفني:" عدي الدباغ سجل هدفًا في لقاء الذهاب بقدمه اليمنى واعتمدت عليه في الجبهة اليمنى وشارك بيزيرا في الجبهة اليسرى وكان اللاعبان يتبادلان المراكز في الملعب".

وفاز فريق الزمالك على نظيره أوتوهو بطل الكونغو برازفيل بثنائية مقابل هدف المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليتأهل الأبيض لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في نصف نهائي الكونفدرالية، بعدما سبق وتعادل في لقاء الذهاب بهدف لكل فريق.

وزير التربية والتعليم

عودة الدراسة بالمدارس الثلاثاء.. و6 أحداث تعليمية مصيرية بعد اجازة عيد الفطر

نزل أكثر من 2000 جنيه| تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

نزل أكثر من 2000 جنيه| تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

شقق الإسكان الاجتماعي 2026

بعد عيد الفطر.. الفئات المسموح لها حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

مشغولات ذهبية

610 جنيهات.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم في مصر

الأرصاد الجوية

الذروة الأربعاء.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

موعد صرف مرتبات ابريل

موعد صرف مرتبات أبريل 2026 رسمياً

اسعار الذهب اليوم

هبوط 140جنيها .. أسعار الذهب اليوم الأحد 22 مارس

أرملة إسماعيل الليثي

هسيب ربنا ياخدلي حقي.. أرملة إسماعيل الليثي تظهر بعد انقضاء فترة عدتها

المتهم

القبض على المتهم بسرقة مبلغ مالى من داخل سيارة بالدقهلية

إصابة سيدة يطلق ناري

رجل يطلق النار علي طليقته بسبب خلافات بينهما في المنوفية

القبض على المتهمين

القبض على المتهمين في مشاجرة مقتل شاب بإحدى قرى المنيا

بالصور

أشهر أكلات العيد .. طريقة عمل الكشري في المنزل

الكشري
الكشري
الكشري

فوائد الترمس.. مزايا مذهلة أبرزها الوقاية من السكر والسرطان وتساقط الشعر

ترمس
ترمس
ترمس

زي المحلات .. طريقة عمل سندوتشات الكبدة الإسكندراني

سندوتشات الكبدة
سندوتشات الكبدة
سندوتشات الكبدة

في 20 دقيقة.. طريقة عمل كفتة بالطحينة في الفرن

طريقة عمل كفتة بالطحينة في الفرن
طريقة عمل كفتة بالطحينة في الفرن
طريقة عمل كفتة بالطحينة في الفرن

فيديو

حقيقة واقعة المصليين بشيراتون

صحاب ابني.. ياسمين الخطيب تكشف كواليس واقعة أكياس المياه على المصلين

الدكتور محمد جمعة

الدكتور محمد جمعة يكتب: قراءةٌ سوسيولوجيةٌ في فقهِ الصمودِ وأثر الهويةِ الدينية والوطنية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

المزيد