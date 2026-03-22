قبل مواجهة الحسم.. طريق الزمالك نحو لقب الكونفيدرالية في حال تخطى أوتوهو

يسعى الزمالك لمواصلة رحلته في كأس الكونفدرالية الإفريقية، عندما يواجه أوتوهو الكونغولي في إياب ربع النهائي، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة في مشوار الفريق نحو اللقب.

طريق الزمالك نحو لقب الكونفيدرالية

وحال تأهل الزمالك إلى نصف النهائي، سيصطدم بفريق شباب بلوزداد الجزائري بعد تخطيه عقبة المصري في ربع النهائي بالتعادل السلبي بدون أهداف مستفيدا من التعادل الإيجابي في مواجهة الإياب بتسجيله خارج أرضه.

أما في النهائي، فسيواجه المتأهل من المسار الآخر، الذي يضم مواجهات قوية بين أندية القارة، أبرزها الوداد المغربي واتحاد العاصمة، ما يعكس صعوبة الطريق نحو التتويج.

ويأمل الزمالك في استغلال خبراته القارية وتاريخه الكبير من أجل عبور محطة ربع النهائي، ومواصلة المنافسة بقوة على اللقب الإفريقي.

