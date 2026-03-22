مش بشوفه.. إبراهيم سعيد يهاجم زيزو بعد وداع دوري أبطال أفريقيا

وجه إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر السابق، رسالة قوية لأحمد مصطفى «زيزو»، لاعب النادي الأهلي، وذلك بعد المستوى الذي ظهر عليه في مباراة الترجي.

وقال إبراهيم سعيد، في فيديو عبر منصة يوتيوب: "زيزو، مش بشوفه غير في الكرات الثابتة، يحط الفانلة في الشورت ويعمل الكرات الثابتة، ومش بنشوف غير تسديدة واحدة طوال المباراة وبيلعب على الواقف"

وودع النادي الأهلي، بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الخسارة على يد الترجي التونسي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما امس السبت، على استاد القاهرة الدولي، في إياب ربع نهائي البطولة.

مباراة الأهلي والترجي

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الترجي بهدف نظيف، ليتأهل الفريق التونسي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بمجموع اللقائين 4-2، فيما يودع الأهلي البطولة من ربع النهائي في مفاجأة كبرى.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 3 إبريل، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.