أحمد بلال: مافعله توروب ولاعبي الأهلي جريمة في حق النادي

هاجم أحمد بلال نجم الأهلي السابق، لاعبي الفريق بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا على يد الترجي التونسي.

وقال أحمد بلال في تصريحات تليفزيونية:" شوط ثاني كارثي، لاعيبة ومدرب مشتركين في الجريمة بمنتهي الأمانة دا فعلا جريمة في حق النادي بكل المقاييس".

وتابع:"الشوط الأول اديت كويس ولعبت، ولما نقول الفرصة تتسجل هدف يبقي المفروض تتسجل هدف، يبقي لازم تستغل كل فرصة، عايز تكسب وتصعد لازم تقاتل من أول دقيقة لآخر دقيقة مباراة كرة القدم عايزة 90 دقيقة".

واختتم:"الفرقة كمان لا تتحمل أن إمام وبن شرقي وزيزو وتريزيجيه يبقوا الأربعة مبيدافعوش في الشوط التاني، الفرقة متستحملش كدا، لازم إعادة نظر مرة تانية حسب تقييم الإدارة لكن دا درس قاسي جدا واللي حصل جريمة في حق النادي".

تلقى النادي الأهلي خسارة قاسية امس السبت، أمام نظيره الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدفين، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-26، ليودع البطولة من الدور ربع النهائي.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 3 إبريل، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.