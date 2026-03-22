«اللي بيحصل مهزلة».. رد فعل صادم من وائل جمعة بعد خسارة الأهلي

فتح وائل جمعة، نجم الأهلي السابق، النار علي مجلس إدارة القلعة الحمراء، عقب وداع الفريق منافسات مسابقة دوري أبطال أفريقيا على يد الترجي التونسي.

وقال وائل جمعة، في تصريحات تلفزيونية "خروج يليق باللاعبين ويليق بإدارة النادي الأهلي الحالية، منظومة كاملة من الأخطاء الإدارية والفنية واللاعبين، وتتحملها إدارة النادي، وكل واحد له دور في اللي وصلنا له".



وأضاف "في أماكن فيها نجوم كتير وأماكن لأ، مفيش بديل لمحمد هاني مثلًا، مينفعش استنى لآخر لحظة ودي علامة استفهام، الفريق تأثر برحيل لاعبين، اللي بيحصل في الموسم الحالي للنادي الأهلي مهزلة، ويجب تدارك الأمر، وبنستقبل أهداف كتير، ونتمنى التدخل من الإدارة لتدارك تلك الأخطاء مستقبلًا"

واختتم: "أحيانًا الخروج بيكون كويس علشان تعمل ترتيب للوضع من أول وجديد، والإدارة اللي لازم تصلح الوضع اللي حطت النادي فيه، ومستوى اللاعبين مزري"

تلقى النادي الأهلي خسارة قاسية امس السبت، أمام نظيره الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدفين، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-26، ليودع البطولة من الدور ربع النهائي.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 3 إبريل، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.