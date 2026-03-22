تشكيل الزمالك المتوقع أمام أوتوهو في الكونفدرالية

استقر معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على ملامح التشكيل المتوقع الذي سيخوض به مواجهة أوتوهو الكونغولي، في إطار منافسات إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

مواجهة حاسمة على استاد القاهرة

يستضيف الزمالك نظيره أوتوهو بطل الكونغو برازافيل على ملعب استاد القاهرة الدولي، في مباراة مرتقبة يسعى خلالها الأبيض لحسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي. وتأتي هذه المواجهة بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وهو ما يمنح الزمالك أفضلية نسبية قبل مباراة الإياب على أرضه ووسط جماهيره.

فرصة قوية للتأهل

يدخل الزمالك اللقاء بطموحات كبيرة من أجل تحقيق الفوز بأي نتيجة، حيث يكفيه الانتصار لضمان العبور إلى المربع الذهبي. وتبدو المباراة في المتناول نسبيًا للاعبي الفريق الأبيض، خاصة في ظل الفوارق الفنية وخبرة الزمالك القارية، إلى جانب الدعم الجماهيري المتوقع في استاد القاهرة.

التشكيل المتوقع للزمالك

ومن المنتظر أن يعتمد معتمد جمال على التشكيل التالي:

• حراسة المرمى: المهدي سليمان

• خط الدفاع: محمود بنتايج – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم

• خط الوسط: محمد شحاتة – أحمد فتوح – عبدالله السعيد أو آدم كايد

• خط الهجوم: عدي الدباغ – ناصر منسي – خوان بيزيرا

رهان على القوة الهجومية

يعول الجهاز الفني على الثلاثي الهجومي من أجل حسم المباراة مبكرًا، خاصة مع تواجد عناصر قادرة على صناعة الفارق واستغلال الفرص أمام المرمى. كما يركز الفريق على تحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم لتجنب أي مفاجآت من الفريق الكونغولي.