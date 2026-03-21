سيف الجزيري: المنافسة بين لاعبي خط هجوم الزمالك في مصلحة الفريق

كشف سيف الجزيري، نجم فريق الزمالك، علي المنافسة القائمة بين لاعبي خط هجوم الزمالك.

وقال اللاعب سيف ، في المؤتمر الصحفي لمباراة أوتوهو في كأس الكونفدرالية: "المنافسة بين لاعبي خط هجوم الزمالك من أجل مصلحة الفريق، وتخلق دوافعًا لدى اللاعبين للظهور بأفضل صورة للمشاركة بشكل أساسي".

وكان قد أكد سيف الجزيري، نجم فريق الزمالك، أن مواجهة أوتوهو في كأس الكونفدرالية صعبة، مشددا على أن الفريق مستعد للمواجهة.

وقال اللاعب، في المؤتمر الصحفي للمباراة: "نحترم المنافس، والفريق استعد للمباراة من الناحية الفنية، وسنجد دعمًا كبيرًا من الجماهير، ونتطلع للفوز وحسم التأهل للدور التالي".

وأضاف أن فريق أوتوهو يمتلك لاعبين مميزين، مشيرا إلى أن مباراة العودة هي الشوط الثاني بالنسبة للفريق.

واختتم سيف الجزيري أن جمهور الزمالك له دور هام مع الفريق، لافتا إلى أن الفريق يتطلع لمساندتهم لتحقيق الأهداف المطلوبة.