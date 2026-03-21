اليابان تفوز على أستراليا وتتوج بكأس آسيا للسيدات

استلمت مايكا هامانو تمريرة من الجهة اليسرى وظهرها للمرمى، ثم استدارت وسددت كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في لحظة تألق فردي، ليضمن لليابان التأهل إلى نهائي كأس آسيا للسيدات للمرة الثالثة بفوزها على أستراليا 1-0.

سجلت هامانو، البالغة من العمر 21 عامًا والمعارة من تشيلسي إلى توتنهام، هدف الفوز في الدقيقة 17، لتُسكت تقريبًا جماهير ملعب سيدني الأسترالي البالغ عددها 74,397 متفرجًا مساء السبت.

ضغطت اللاعبات الأستراليات بقوة في الدقائق العشر الأخيرة سعيًا لإدراك التعادل، لكن دفاع اليابان تصدى لمحاولاتهن مرارًا وتكرارًا، بما في ذلك رأسية ألانّا كينيدي من مسافة قريبة قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي.

كانت اليابان قد تغلبت على أستراليا في نهائيات كأس آسيا للسيدات مرتين متتاليتين عامي 2014 و2018، وفازت باللقب ثلاث مرات في آخر أربع بطولات قارية.

قال مدرب المنتخب الياباني نيلز نيلسن: "أريد فقط الاستمتاع بهذا الفوز اليوم، لأنها المرة الثالثة فقط التي يتمكن فيها المنتخب الياباني من الفوز بهذه البطولة. نحن نستحق ذلك حقاً، فقد فزنا بست مباريات، لذا لا بأس أن نأخذ الكأس."