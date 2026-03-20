قائمة منتخب إنجلترا لمواجهتي أوروجواي واليابان وديا استعدادا لكأس العالم

أعلن توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، اليوم الجمعة، قائمة موسعة التي تضم 35 لاعبا ضمن استعدادات المنتخب للمباراتين الوديتين المقررتين هذا الشهر أمام أوروجواي واليابان.

أعادت إنجلترا استدعاء المدافع هاري ماجواير، للمباراتين الوديتين أمام أوروجواي واليابان.

وكان ماجواير، الذي خاض 64 مباراة دولية، قد شارك آخر مرة مع إنجلترا في عام 2024، كما غاب عن بطولة أوروبا 2024 التي حلت فيها إنجلترا وصيفة للبطل.

وقال توخيل في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي: "هاري يستحق ذلك بكل بساطة، ولقد قدم أداء مميزا وحقق نتائج رائعة، خاصة منذ أن تولى مايكل كاريك المسؤولية".

وأضاف: "إنه شخصية محورية في تشكيلة مانشستر يونايتد، الذي يحتل الآن المركز الثالث ويقدم أداء جيدا للغاية، وهو أحد الأسباب الرئيسية وراء ذلك، لذا فإنه يستحق أن يكون معنا".

وتستضيف إنجلترا منتخب أوروجواي على ملعب ويمبلي في 27 مارس، قبل أن تواجه اليابان على الملعب نفسه بعد أربعة أيام.

وجاءت قائمة منتخب إنجلترا كالتالي:

حراسة المرمى: دين هندرسون وجوردان بيكفورد وجيمس ترافورد وآرون رامسديل وجيسون ستيل

خط الدفاع: دان بيرن ومارك جيهي ولويس هول وإزري كونسا وتينو ليفرامنتو وهاري ماجواير ونيكو أوريلي وجاريل كوانساه وجيد سبنس وجون ستونز وفيكايو توموري

خط الوسط: إليوت أندرسون وجود بلينجهام وجيمس جارنر وجوردان هندرسون وكوبي ماينو وديكلان رايس ومورجان روجرز وآدم وارتون

خط الهجوم: جارود بوين ودومينيك كالفرت-لوين وإبريتشي إيزي وفيل فودن وأنتوني جوردون وهاري كين ونوني مادويكي وكول بالمر وماركوس راشفورد وبوكايو ساكا ودومينيك سولانكي