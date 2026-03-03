موعد مباراة منتخب مصر للهوكي ضد إنجلترا اليوم بتصفيات كأس العالم 2026

يخوض منتخب مصر للهوكي مواجهة قوية ومرتقبة اليوم أمام منتخب إنجلترا ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026 للرجال، والتي تستضيفها مصر حاليا على إستاد هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية وتستمر حتى يوم 7 مارس الجاري.

وتعد مباراة منتخب مصر للهوكي واحدة من أهم محطات مشوار الفراعنة في تصفيات كأس العالم 2026، خاصة بعد البداية القوية في الجولة الأولى.

موعد مباراة مصر وإنجلترا

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر للهوكي ضد إنجلترا في تمام الساعة التاسعة الا ربعا مساء، في إطار منافسات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانب مصر كل من إنجلترا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية.

ويسعى منتخب مصر للهوكي إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرصه في تصفيات كأس العالم 2026 وتضعه في موقف قوي قبل الجولة الثالثة.

يدخل منتخب مصر للهوكي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزا مهما على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 3-1 في افتتاح تصفيات كأس العالم 2026، هذا الانتصار منح منتخب مصر للهوكي دفعة قوية وثقة كبيرة قبل مواجهة إنجلترا، التي تعد من أبرز المنافسين في المجموعة.

ويأمل الجهاز الفني في استثمار الحالة الفنية والبدنية الجيدة للاعبين، خاصة أن تصفيات كأس العالم 2026 تشهد تنافسا كبيرا بين المنتخبات الثمانية المشاركة.

ويعلم منتخب مصر للهوكي أن الفوز اليوم سيقربه كثيرا من التأهل ويمنحه أفضلية قبل مواجهة اليابان.

على الجانب الآخر، يدخل منتخب إنجلترا المباراة بعد فوز عريض على اليابان بنتيجة 5-0، ليؤكد قوته الهجومية ورغبته في تصدر المجموعة، لذلك تمثل مواجهة اليوم اختبارا حقيقيا لقدرات منتخب مصر للهوكي في تصفيات كأس العالم 2026.

وتحظى تصفيات كأس العالم 2026 بمتابعة دولية واسعة في ظل حضور مسؤولي الاتحاد الدولي والاتحاد الإفريقي، إلى جانب تغطية إعلامية مميزة، حيث تنقل قنوات أون سبورت مباريات البطولة برعاية الشركة المتحدة للرياضة.

وتقام تصفيات كأس العالم 2026 بمشاركة ثمانية منتخبات تم تقسيمها إلى مجموعتين. تضم المجموعة الثانية منتخبات ماليزيا وباكستان والنمسا والصين.

ويتأهل ثلاثة منتخبات مباشرة إلى كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في بلجيكا وهولندا، مع وجود فرصة إضافية عبر تصفيات موازية في تشيلي.

وتعكس هذه المعطيات أهمية كل مباراة في تصفيات كأس العالم 2026، خاصة بالنسبة إلى منتخب مصر للهوكي الذي يسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل الرياضة المصرية.