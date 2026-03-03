قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الإيراني: دمرنا 35 مسيرة متطورة للعدو منذ بدء الحرب
أول تعليق من ممدوح عباس على منحه الرئاسة الشرفية لـ الزمالك
عقوبات قارية تلوح في الأفق .. الأهلي مهدد بخوض مبارتين دون جماهير بعد أحداث الجيش الملكي
نتنياهو: نواصل توجيه ضربات قوية إلى إيران وسنفعل كل ما يلزم لحماية أنفسنا
إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري
ترامب: الإيرانيون أرادوا التحدث معنا لكن الوقت قد فات
مع مرور الوقت .. تحذير شديد اللهجة من الدفاع الإيرانية لأمريكا وإسرائيل
مسابقة برنامج نورانيات قرآنية على صدى البلد.. سؤال اليوم الـ13 من رمضان
دعاء الإفطار 13 رمضان.. كلمات قالها الرسول وتفتح لك أبواب الفرج
الإسعاف الإسرائيلي: 8 مصابين جراء إطلاق صواريخ باتجاه تل أبيب
طقس الاربعاء .. ارتفاع درجات الحرارة ونشاط رياح والصغرى بالقاهرة 11 درجة
الحرس الإيراني يعلن إصابة مباشرة لمنظومة «ثاد» الأمريكية في قاعدة الرويس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد الدراجات ينهي الاستعدادات لبطولة مصر الدولية للمضمار

الدراجات
الدراجات
محمد سمير

أنهى مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات برئاسة أيمن علي حسن، كافة الاستعدادات الخاصة باستضافة بطولة مصر الدولية للمضمار والمقرر إقامتها خلال شهر أبريل المقبل، في إطار خطة الاتحاد لتعزيز مكانة مصر على خريطة البطولات الدولية وفتح آفاق جديدة أمام أبطال اللعبة للاحتكاك القوي.

ويأتي تنظيم البطولة في توقيت مهم، يعكس ثقة الاتحاد الدولي في قدرات مصر التنظيمية، خاصة بعد النجاحات المتتالية التي حققتها اللعبة خلال الفترة الأخيرة على المستويين الفني والإداري.

في السياق ذاته، يواصل منتخب مصر للمضمار استعداداته الجادة خلال المرحلة الحالية، من خلال برنامج تدريبي مكثف يهدف للوصول باللاعبين لأعلى معدلات الجاهزية البدنية والفنية قبل خوض المنافسات الدولية المرتقبة ، ومن المقرر أن يُعلن الجهاز الفني للمنتخب القائمة النهائية للاعبين المشاركين في البطولة منتصف مارس الجاري، بعد تقييم شامل لمستويات العناصر المختارة خلال المعسكرات الأخيرة.

وأكد  أيمن علي حسن، رئيس الاتحاد المصري للدراجات، أن الانتهاء المبكر من كافة الترتيبات التنظيمية يعكس حجم العمل الكبير الذي يقوم به مجلس الإدارة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، مشددًا على أن البطولة تمثل خطوة جديدة نحو إعادة بريق الدراجات المصرية على المستوى الدولي.

وأضاف رئيس الاتحاد: "نسعى لتقديم نسخة تنظيمية مشرفة تليق باسم مصر، وتعكس قدراتنا في استضافة الأحداث الكبرى، بطولة مصر الدولية للمضمار ليست مجرد منافسة رياضية، لكنها رسالة ثقة في إمكاناتنا وإمكانات لاعبينا."

وتابع: "منتخب المضمار يخوض برنامج إعداد قوي، وهدفنا ليس المشاركة فقط، بل المنافسة على المراكز الأولى وتحقيق نتائج تليق بحجم الدعم الذي تحظى به اللعبة".

واختتم تصريحاته مؤكدًا أن مجلس الإدارة يضع نصب عينيه بناء جيل قوي قادر على تمثيل مصر في البطولات القارية والعالمية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من البطولات والاحتكاكات الدولية لدعم مسيرة التطوير.

اتحاد الدراجات مصر الدولية للمضمار علي حسن منتخب مصر منتخب مصر للمضمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

نتنياهو

بعد انسحاب الجيش اللبناني.. قرار عاجل من نتنياهو يخص بيروت

جانب من الاجتماع

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

سعر سبائك btc

الـ 10 جرام بكام؟.. سعر سبائك btc الذهب اليوم الثلاثاء

الزمالك

المهاجم الأفضل في الدورى.. لاعب الأهلي السابق يشيد بنجم الزمالك

ترشيحاتنا

الفنان كريم عفيفي

ألف ليلة وليلة مع فيفي عبده.. كريم عفيفي: هو المشهد ده هيتعرض في ناشيونال جيوجرافيك؟

سعر الذهب

يقترب من 9000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة

حسام موافي

تحذيرات من أضرار الإجهاد والتوتر على صحة الإنسان .. فيديو

بالصور

فوائد تناول البنجر في رمضان.. يدعم المناعة والطاقة وطرق سهلة لتحضيره

فوائد تناول البنجر للصحة
فوائد تناول البنجر للصحة
فوائد تناول البنجر للصحة

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

خلال اللقاء
خلال اللقاء
خلال اللقاء

أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة.. عادات يومية تهدد توازن الجسم في رمضان

أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة
أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة
أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة

كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر

كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر
كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر
كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر

فيديو

المتهم برفقته ابنته

الأمن يكشف حقيقة إجبار أب لطفلته على تعاطي المخدرات في الفيوم

خلال اللقاء

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد