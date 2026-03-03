اتحاد الدراجات ينهي الاستعدادات لبطولة مصر الدولية للمضمار

أنهى مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات برئاسة أيمن علي حسن، كافة الاستعدادات الخاصة باستضافة بطولة مصر الدولية للمضمار والمقرر إقامتها خلال شهر أبريل المقبل، في إطار خطة الاتحاد لتعزيز مكانة مصر على خريطة البطولات الدولية وفتح آفاق جديدة أمام أبطال اللعبة للاحتكاك القوي.

ويأتي تنظيم البطولة في توقيت مهم، يعكس ثقة الاتحاد الدولي في قدرات مصر التنظيمية، خاصة بعد النجاحات المتتالية التي حققتها اللعبة خلال الفترة الأخيرة على المستويين الفني والإداري.

في السياق ذاته، يواصل منتخب مصر للمضمار استعداداته الجادة خلال المرحلة الحالية، من خلال برنامج تدريبي مكثف يهدف للوصول باللاعبين لأعلى معدلات الجاهزية البدنية والفنية قبل خوض المنافسات الدولية المرتقبة ، ومن المقرر أن يُعلن الجهاز الفني للمنتخب القائمة النهائية للاعبين المشاركين في البطولة منتصف مارس الجاري، بعد تقييم شامل لمستويات العناصر المختارة خلال المعسكرات الأخيرة.

وأكد أيمن علي حسن، رئيس الاتحاد المصري للدراجات، أن الانتهاء المبكر من كافة الترتيبات التنظيمية يعكس حجم العمل الكبير الذي يقوم به مجلس الإدارة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، مشددًا على أن البطولة تمثل خطوة جديدة نحو إعادة بريق الدراجات المصرية على المستوى الدولي.

وأضاف رئيس الاتحاد: "نسعى لتقديم نسخة تنظيمية مشرفة تليق باسم مصر، وتعكس قدراتنا في استضافة الأحداث الكبرى، بطولة مصر الدولية للمضمار ليست مجرد منافسة رياضية، لكنها رسالة ثقة في إمكاناتنا وإمكانات لاعبينا."

وتابع: "منتخب المضمار يخوض برنامج إعداد قوي، وهدفنا ليس المشاركة فقط، بل المنافسة على المراكز الأولى وتحقيق نتائج تليق بحجم الدعم الذي تحظى به اللعبة".

واختتم تصريحاته مؤكدًا أن مجلس الإدارة يضع نصب عينيه بناء جيل قوي قادر على تمثيل مصر في البطولات القارية والعالمية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من البطولات والاحتكاكات الدولية لدعم مسيرة التطوير.