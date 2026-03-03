قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول تعليق من ممدوح عباس على منحه الرئاسة الشرفية لـ الزمالك
عقوبات قارية تلوح في الأفق .. الأهلي مهدد بخوض مبارتين دون جماهير بعد أحداث الجيش الملكي
نتنياهو: نواصل توجيه ضربات قوية إلى إيران وسنفعل كل ما يلزم لحماية أنفسنا
إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري
ترامب: الإيرانيون أرادوا التحدث معنا لكن الوقت قد فات
مع مرور الوقت .. تحذير شديد اللهجة من الدفاع الإيرانية لأمريكا وإسرائيل
مسابقة برنامج نورانيات قرآنية على صدى البلد.. سؤال اليوم الـ13 من رمضان
دعاء الإفطار 13 رمضان.. كلمات قالها الرسول وتفتح لك أبواب الفرج
الإسعاف الإسرائيلي: 8 مصابين جراء إطلاق صواريخ باتجاه تل أبيب
طقس الاربعاء .. ارتفاع درجات الحرارة ونشاط رياح والصغرى بالقاهرة 11 درجة
الحرس الإيراني يعلن إصابة مباشرة لمنظومة «ثاد» الأمريكية في قاعدة الرويس
عايز يطردهم من الشقة.. ضبط شخص ادعى تعاطى شخصين للمخدرات فى باب الشعرية
رياضة

تاريخ حافل وأرقام قياسية قبل قمة الثأر بين برشلونة وأتلتيكو مدريد

منتصر الرفاعي

يستضيف برشلونة غريمه أتلتيكو مدريد مساء الثلاثاء على ملعب سبوتيفاي كامب نو في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026 في لقاء عنوانه "الانتفاضة أو الوداع".

بعد خسارة برشلونة ذهابا برباعية نظيفة على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو يرفع الفريق الكتالوني شعار العودة المستحيلة ساعيا لمعادلة النتيجة أمام خصم عنيد وخبير مثل أتلتيكو مدريد بقيادة دييجو سيميوني.

تاريخ المواجهات: برشلونة متفوق لكن الانتفاضة صعبة

تاريخيًا، تفوق برشلونة على أتلتيكو في المواجهات المباشرة:

التقى الفريقان في 248 مباراة سابقة، ستكون مباراة الثلاثاء رقم 249.

فاز برشلونة في 113 مواجهة، مقابل 78 لأتلتيكو، وتعادلا في 57 لقاءً.

سجل لاعبو برشلونة 468 هدفًا مقابل 361 هدفًا لأتلتيكو.

الأرجنتيني ليونيل ميسي هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد 32 هدفًا.

في بطولة كأس ملك إسبانيا:

ميسي مع برشلونة

لعب الفريقان 50 مباراة، فاز برشلونة في 23، وأتلتيكو في 17، وتعادلا في 10.

سجل برشلونة 98 هدفًا، مقابل 79 هدفًا لأتلتيكو.

سيناريو الانتفاضة الكتالونية

يحتاج برشلونة بقيادة مدربه هانزي فليك إلى الفوز بفارق خمسة أهداف للتأهل مباشرة أو أربعة أهداف لمعادلة النتيجة واللجوء إلى الأشواط الإضافية، وهو ما يتطلب أداءً استثنائيًا من رفاق لامين يامال.

أتلتيكو مدريد.. خبرة سيميوني تعطي الأفضلية

على الجانب الآخر، يسعى أتلتيكو مدريد لتأكيد تفوقه وحسم بطاقة التأهل معتمدًا على صلابته الدفاعية وخبرة سيميوني في إدارة المباريات الكبرى، ما يجعل مهمة برشلونة أصعب ويضيف مزيدًا من الإثارة لقمة الثلاثاء.

مواجهة رقم 249.. تاريخ طويل من الصراع

مع مباراة الثلاثاء، يصبح صراع برشلونة وأتلتيكو مدريد أكبر وأكثر تاريخية:

الأفضلية التهديفية ما زالت لصالح برشلونة لكن المعركة على أرض الملعب مفتوحة.

المواجهة على كامب نو قد تشهد لحظات تاريخية جديدة في نصف نهائي كأس الملك، وتعيد كتابة سجل الفريقين في البطولات الإسبانية.

