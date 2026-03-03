3 مصريين في ثمن نهائي بطولة نيوزيلندا المفتوحة للاسكواش

واصل أبطال مصر للاسكواش حضورهم القوي على الساحة الدولية، بعدما تأهل الثلاثي مصطفى السرتي وهيا علي ونور هيكل إلى دور الـ16 ببطولة نيوزيلندا المفتوحة، المقامة خلال الفترة من 3 إلى 8 مارس الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 82 ألف دولار، ضمن فئة البطولات الفضية.

وجاء التأهل المصري بعد عروض قوية في الدور التمهيدي، عكست الفارق الفني والخبرة التي يتمتع بها اللاعبون المصريون في مختلف المحافل الدولية.

في منافسات الرجال، نجح مصطفى السرتي في تجاوز عقبة النيوزيلندي فريدي جامسون بنتيجة 3-1، بعدما قدم مباراة متوازنة فرض خلالها إيقاعه في اللحظات الحاسمة. وجاءت نتائج الأشواط: 11-4، 5-11، 11-9، 11-5، ليؤكد أحقيته بالعبور إلى الدور التالي بثقة كبيرة.

وفي منافسات السيدات، قدمت هيا علي أداءً قويًا أمام صاحبة الأرض ماديسون ليون، وحسمت المواجهة بثلاثة أشواط نظيفة بنتيجة 3-0، جاءت تفاصيلها: 11-2، 11-8، 11-9، في مباراة أظهرت خلالها سيطرة واضحة منذ البداية وحتى نقطة الحسم.

أما نور هيكل، فخاضت مواجهة قوية أمام الهندية المخضرمة جوشنا تشينابا، ونجحت في حسم اللقاء بنتيجة 3-2 بعد مباراة امتدت لخمسة أشواط اتسمت بالإثارة والندية. وجاءت نتائج الأشواط: 11-6، 11-4، 8-11، 13-15، 11-6، لتؤكد اللاعبة المصرية قدرتها على التعامل مع الضغوط في اللحظات الفاصلة.

وشهدت البطولة مشاركة خمسة لاعبين من مصر، حيث مثل البلاد في منافسات الرجال كل من محمد زكريا ومصطفى السرتي، بينما شاركت في منافسات السيدات كل من سلمى هاني ونور هيكل وهيا علي، في استمرار للحضور المصري الكثيف داخل بطولات الفئة الفضية.