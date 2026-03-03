هشام نصر: ظروفنا المالية صعبة للغاية والحرب قامت لما الزمالك تصدر الدوري

كشف هشام نصر نائب رئيس نادى الزمالك أن الوضع المالى لناديه لايزال صعبا للغاية ويحتاج تدخل الدولة.



وقال هشام نصر الذى يحل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان : "الوضع المالى في الزمالك صعب مفيش حلول قطعية لحل الأزمة ولما فكرنا في حلول جاءت أزمة أرض أكتوبر لتزيد الصعوبات"

ويضيف نائب رئيس نادى الزمالك :"لن يتم حل مشكلة الزمالك والأندية الجماهيرية إلا بمساعدة الدولة ، إحنا تحت أمر الدولة ، إحنا نادي بتاع الدولة وبنقدم 100 لاعب للمنتخبات الوطنية وبنكون مقر للعائلات وهذا دور كبير".



وتابع :" نادي الزمالك كبير على كل الأصعدة، شئنا أم أبينا، لكننا نمر بأزمات ومشاكل كثيرة جدًا والجميع يعلم بذلك، لدينا كل المقومات، وإذا حصل النادي على اهتمام ودعم من المسؤولين عن الرياضة في مصر، سيستفيد الجميع من أطراف تلك المنظومة بنجاحات الفريق".



وأضاف مازحاً :" لما تصدر الزمالك ترتيب بطولة الدوري ، قامت الحرب، ربنا يستر ويبعد عنا الأزمات والمشاكل لأننا كيان كبير عمره أكثر من 100 عام ويملك كل جينات النجاح".



وتُقدم الإعلامية الكبيرة نجلاء حلمي برنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة، ويترأس فريق تحريره الكاتب الصحفي وليد قاسم ويذاع أيام الجمعة والسبت والأحد والثلاثاء طوال شهر رمضان المبارك.