ناصر منسي يؤدي تدريبات خاصة في الجيم

شارك أسطوره الزمالك ناصر منسي جمهوره فيديو من الجيم ،وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

و ظهر ناصر منسي وهو يستعرض لياقته البدنية بتمارين رياضية خاصة،مما حاز الفيديو علي أعجاب متابعيه.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

وفي سياق متصل، يلتقي الزمالك بنظيره الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل الموافق 6 مارس، وذلك في الجولة المقبلة من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تذاع بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الوحيد لدوري نايل.