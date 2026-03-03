بالأرقام.. الأهلي يتفوق تسويقيا على الزمالك وبيراميدز

حسمت هوية أضلاع المربع الذهبي في الدوري المصري قبل إسدال الستار على منافسات الدور الأول بعدما فرض الرباعي الكبير نفسه في المشهد مع ترقب كبير للجولة 21 التي تنطلق الخميس المقبل وسط صراع مشتعل على القمة سواء داخل الملعب أو في لغة الأرقام.

الزمالك يتصدر.. والرباعي يشعل سباق النقاط

يتربع الزمالك على صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعد مرور 20 جولة، مستفيدًا من نتائجه القوية في الأسابيع الأخيرة، ليحافظ على موقعه في القمة قبل ختام الدور الأول.

ويأتي بيراميدز في المركز الثاني يليه الأهلي في المرتبة الثالثة، بينما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع، وجميعهم برصيد 37 نقطة، في مشهد يعكس شراسة المنافسة وتقارب المستويات بين الأربعة الكبار.

هذا التساوي في عدد النقاط بين ثلاثي المطاردة يجعل كل جولة بمثابة مباراة نهائية، في ظل فارق النقاط الضئيل مع المتصدر.

الأهلي يتفوق تسويقيًا على الجميع

ورغم اشتعال المنافسة داخل المستطيل الأخضر فإن لغة الأرقام خارج الملعب تكشف تفوقًا واضحًا للأهلي، إذ يتصدر القلعة الحمراء ترتيب أندية المربع الذهبي من حيث القيمة التسويقية.

وتبلغ القيمة التسويقية للأهلي 39 مليونًا و500 ألف يورو، متفوقًا بفارق 2 مليون و600 ألف يورو على مجموع القيمتين التسويقيتين للزمالك وبيراميدز معًا في مؤشر يعكس قوة قائمة الفريق من الناحية السوقية.

ترتيب أندية المربع الذهبي في القيمة التسويقية

1- الأهلي: 39 مليون و500 ألف يورو

2- بيراميدز: 22 مليون و100 ألف يورو

3- الزمالك: 14 مليون و800 ألف يورو

4- سيراميكا كليوباترا: 9 ملايين و930 ألف يورو

الفارق الكبير في الأرقام يمنح الأهلي أفضلية على الورق، لكنه لا يضمن حسم اللقب، خاصة في ظل الصراع المحتدم على أرض الملعب.

صراع مفتوح حتى النهاية

مع تبقي جولة واحدة على نهاية الدور الأول، تبدو كل الاحتمالات واردة في سباق القمة، حيث يملك الزمالك أفضلية النقاط، بينما يطارد الثلاثي الآخر بأمل تعثر المتصدر وخطف الصدارة.

وبين تفوق تسويقي للأهلي وتفوق نقطي للزمالك، يظل الحسم الحقيقي رهينًا بما ستسفر عنه الجولات المقبلة، في موسم استثنائي يشهد منافسة شرسة على كل المستويات.