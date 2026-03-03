قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أرخص 5 سيارات زيرو تحت سعر 800 ألف جنيه
أشرف زكي : عبلة كامل ترفض أي دعم .. والأرقام المتداولة عن أجر إعلانها وهمية
ترامب: طهران لم يعد لديها أي دفاعات جوية.. وستتعرض لمزيد من الضربات
نجم دولة التلاوة يحصد المركز الثاني في جائزة دبي الدولية للقرآن الدورة 28
فوري وكاش.. دفع مخالفات المرور مصر 2026
الموت يفجع باسم سمرة
حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير .. أشرف زكي يكشف التفاصيل
صلاة العشاء والتراويح في الجامع الأزهر ليلة 14 رمضان | بث مباشر
أول رد رسمي من الفيفا .. هل انسحب منتخب إيران من كأس العالم 2026؟
سماع دوي انفجارات ضخمة في الدوحة
اتصال صيني – إسرائيلي يكشف موقف بكين الرافض للضربات ضد طهران
ممدوح عباس عن أرض الزمالك بأكتوبر : لن نقبل أرضًا بديلة .. ولن نقبل الإهانة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تفاصيل مسلسل المتر سمير قبل عرضه في النصف الثاني من رمضان | خاص

مسلسل المتر سمير
مسلسل المتر سمير
محمد نبيل

أوضح فاروق هاشم، أحد فريق التأليف لمسلسل "المتر سمير"، أن العمل ينطلق من فكرة أساسية مفادها أن مشكلات الأسرة حين تصل إلى ساحات القانون، غالباً ما ينحاز النص القانوني لطرف على حساب طرف آخر، وهو ما يسبب خللاً حقيقياً في ميزان العدالة، مشيراً إلى أن المسلسل يطرح هذه الإشكالية من خلال معالجة درامية تسعى إلى إعادة النظر في بعض قوانين قضايا الأسرة، ومحاولة تفكيك أوجه القصور التي تمنح قوة غير متوازنة لأحد أطراف النزاع.

وأضاف أن كثير من تفاصيل قانون الأسرة وُضعت في سياق زمني مختلف تماماً عن الواقع الحالي، ما يجعلها أحياناً عاجزة عن مواكبة التحولات الاجتماعية والإنسانية التي طرأت على شكل الأسرة، مؤكداً أن العمل لا يهاجم قانون الأسرة بقدر ما يدعو إلى التفكير في تطويره، والبحث عن حد أدنى من الود والإنسانية داخل إطار النزاع القانوني، حفاظاً على تماسك الأسرة قدر الإمكان.

وأشار مؤلف العمل إلى أن كتابة المسلسل اعتمدت على مراجعات مستمرة من محامين وقضاة، إلى جانب الاستفادة من تجارب شخصية حقيقية، معتبراً أن التجربة الإنسانية المباشرة تكون أحياناً أكثر تأثيراً وصدقاً من النصوص القانونية المجردة، لأن كل شخص يكتشف الثغرات من زاوية مختلفة، سواء كان محامياً أو قاضياً أو طرفاً وقع داخل النزاع نفسه.

واختتم فاروق هاشم حديثه بالتأكيد على أن "المتر سمير" يُقدَّم في إطار كوميديا اجتماعية، تتيح مناقشة هذه القضايا الثقيلة بروح خفيفة وقريبة من الناس، معتبراً أن الضحك في الأحداث ليس هدفاً في حد ذاته، بل وسيلة لفتح نقاش حقيقي حول مشكلات الأسرة والقانون بطريقة إنسانية وبسيطة.

مُسلسل "المتر سمير" يجمع النجوم كريم محمود عبد العزيز، محمد عبد الرحمن، ناهد السباعي، محمد أوتاكا، سارة عبد الرحمن، وآخرين، ومن تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، ممدوح متولي، وإخراج خالد مرعي.

مسلسل المتر سمير المتر سمير ناهد السباعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

سعر سبائك btc

الـ 10 جرام بكام؟.. سعر سبائك btc الذهب اليوم الثلاثاء

نتنياهو

بعد انسحاب الجيش اللبناني.. قرار عاجل من نتنياهو يخص بيروت

جانب من الاجتماع

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

النادي الأهلي

خبير لوائح ينفي صدور قرار من "كاس" بأحقية الأهلي لقب الدوري الممتاز

الزمالك

المهاجم الأفضل في الدورى.. لاعب الأهلي السابق يشيد بنجم الزمالك

ترشيحاتنا

محافظ دمياط

على رأسها ملف تقنين أراضى الدولة | وضع خطة استراتيجية في دمياط

محافظة دمياط

شاهد احتفالات ليالي رمضان الثقافية والفنية بدمياط

رئيس جامعة كفر الشيخ

رئيس جامعة كفر الشيخ في إفطار جماعي مع أسرة الجهاز الإداري | صور

بالصور

من وداع الأخت إلى حلم الأبوة .. أحمد عبد الحميد يختتم سوا سوا بمشهد إنساني استثنائي

أحمد عبد الحميد
أحمد عبد الحميد
أحمد عبد الحميد

أرخص 5 سيارات زيرو تحت سعر 800 ألف جنيه

أرخص سيارات
أرخص سيارات
أرخص سيارات

أطعمة غنية بالزنك تفوق اللوز.. دراسة تكشف أفضلها

أفضل مصادر للزنك تتفوق على اللوز
أفضل مصادر للزنك تتفوق على اللوز
أفضل مصادر للزنك تتفوق على اللوز

احترس.. شرب الشاي على السحور وبعد الإفطار يسبب لك مشاكل صحية خطيرة

مخاطر شرب الشاي بعد الفطار او السحور
مخاطر شرب الشاي بعد الفطار او السحور
مخاطر شرب الشاي بعد الفطار او السحور

فيديو

المتهم برفقته ابنته

الأمن يكشف حقيقة إجبار أب لطفلته على تعاطي المخدرات في الفيوم

خلال اللقاء

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد