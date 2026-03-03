تفاصيل مسلسل المتر سمير قبل عرضه في النصف الثاني من رمضان | خاص

أوضح فاروق هاشم، أحد فريق التأليف لمسلسل "المتر سمير"، أن العمل ينطلق من فكرة أساسية مفادها أن مشكلات الأسرة حين تصل إلى ساحات القانون، غالباً ما ينحاز النص القانوني لطرف على حساب طرف آخر، وهو ما يسبب خللاً حقيقياً في ميزان العدالة، مشيراً إلى أن المسلسل يطرح هذه الإشكالية من خلال معالجة درامية تسعى إلى إعادة النظر في بعض قوانين قضايا الأسرة، ومحاولة تفكيك أوجه القصور التي تمنح قوة غير متوازنة لأحد أطراف النزاع.



وأضاف أن كثير من تفاصيل قانون الأسرة وُضعت في سياق زمني مختلف تماماً عن الواقع الحالي، ما يجعلها أحياناً عاجزة عن مواكبة التحولات الاجتماعية والإنسانية التي طرأت على شكل الأسرة، مؤكداً أن العمل لا يهاجم قانون الأسرة بقدر ما يدعو إلى التفكير في تطويره، والبحث عن حد أدنى من الود والإنسانية داخل إطار النزاع القانوني، حفاظاً على تماسك الأسرة قدر الإمكان.



وأشار مؤلف العمل إلى أن كتابة المسلسل اعتمدت على مراجعات مستمرة من محامين وقضاة، إلى جانب الاستفادة من تجارب شخصية حقيقية، معتبراً أن التجربة الإنسانية المباشرة تكون أحياناً أكثر تأثيراً وصدقاً من النصوص القانونية المجردة، لأن كل شخص يكتشف الثغرات من زاوية مختلفة، سواء كان محامياً أو قاضياً أو طرفاً وقع داخل النزاع نفسه.



واختتم فاروق هاشم حديثه بالتأكيد على أن "المتر سمير" يُقدَّم في إطار كوميديا اجتماعية، تتيح مناقشة هذه القضايا الثقيلة بروح خفيفة وقريبة من الناس، معتبراً أن الضحك في الأحداث ليس هدفاً في حد ذاته، بل وسيلة لفتح نقاش حقيقي حول مشكلات الأسرة والقانون بطريقة إنسانية وبسيطة.



مُسلسل "المتر سمير" يجمع النجوم كريم محمود عبد العزيز، محمد عبد الرحمن، ناهد السباعي، محمد أوتاكا، سارة عبد الرحمن، وآخرين، ومن تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، ممدوح متولي، وإخراج خالد مرعي.