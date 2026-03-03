وزيرة التضامن تتفقد مائدة الإفطار الجماعي بممشى أهل مصر | صور

تفقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مائدة الإفطار الجماعي التي تنظمها مؤسسة «مصر الخير» لعدد 1500 صائم من مستحقي الجمعيات الشريكة والأطفال ذوي الإعاقة في «ممشى أهل مصر»، وذلك ضمن فعاليات شهر رمضان.

واستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي لدى وصولها أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «مصر الخير»، والمهندسة أمل مبدي، المدير التنفيذي لقطاع تنمية الموارد بمؤسسة «مصر الخير»، والدكتورة حنان الدرباشي، رئيس قطاع التكافل الاجتماعي بمؤسسة «مصر الخير»، وعدد من قيادات المؤسسة وممثلي الجمعيات والمؤسسات الشريكة.

وحرصت الدكتورة مايا مرسي على متابعة كافة الاستعدادات الخاصة بمائدة الإفطار والإطلاع على الوجبات المقدمة للصائمين، كما التقت عددًا من المترددين على المائدة.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بجهود مؤسسة «مصر الخير» والمجتمع المدني خلال شهر رمضان المعظم، والتي تأتي في إطار المبادرة الرئاسية «أبواب الخير» التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر».

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الدولة، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، بالشراكة مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ووزارة الأوقاف، وصندوق «تحيا مصر»، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والهلال الأحمر المصري، والجمعيات والمؤسسات الأهلية، تسعى لتوفير ما يقرب من 70 مليون وجبة ساخنة، وتوزيع ما يزيد على 5.5 مليون كرتونة مواد غذائية خلال شهر رمضان المعظم عبر عدد من المبادرات.

وقال الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «مصر الخير»، إن حملة «إفطار صائم» تُعد من أهم حملات المؤسسة، والتي حققت في عامها الرابع عشر نجاحًا كبيرًا وملحوظًا بفضل شركاء النجاح بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن مؤسسة «مصر الخير» تستهدف توفير الاحتياجات الأساسية للأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان المبارك من خلال العديد من البرامج التي تشملها حملة «إفطار صائم»، اتساقًا مع الجهود التي تبذلها طوال العام سعيًا لتقديم خدمة متميزة عبر قطاعات العمل المختلفة.

وأوضح أن المؤسسة لديها أكبر قاعدة بيانات للمستحقين بجميع المحافظات، وصولًا إلى المحافظات الحدودية، وتعمل على رصد احتياجاتهم بشكل دوري من خلال مكاتبها الميدانية بالعديد من المحافظات، بهدف تطوير كافة الخدمات المقدمة لهم.