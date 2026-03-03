قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

فوري وكاش.. دفع مخالفات المرور مصر 2026

رشا عوني

يبحث الكثير عن طريقة دفع مخالفات المرور أونلاين، حيث يمكنك الآن الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة عبر موقع بوابة المرور، ومعرفة المبلغ المطلوب، وسداد مخالفات المرور مصر بعدة طرق مختلفة عن طريق فوري أو فودافون كاش أو عبر موقع النيابة العامة. 

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

- الدخول على موقع بوابة المرور الإلكترونية، من هنـا 

- الضغط على «استعلام».

- الضغط على «استمرار».

- اختر «إدخال رقم الرخصة» أو «إدخال الحروف الموجودة على اللوحة».

- في حال اختيار رقم الرخصة يتعين عليك اختيار المحافظة.

- لتظهر لك قيمة المخالفات المرورية التي عليك دفعها.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم السيارة عبر بوابة مرور مصر الإلكترونية | المصري اليوم

دفع مخالفات المرور موقع النيابة العامة

  • قم بزيارة موقع النيابة العامة المصرية لخدمات المرور من هنا.
  • سجل الدخول عليه باستخدام الاسم أو الإيميل وكلمة  المرور.
  • اضغط على زر "نيابات المرور"، ومن ثم اختر "الاستعلام عن المخالفات".
  • قم بإدخال رقم اللوحة المرورية الخاصة بك أو رقم رخصة القيادة أو الرقم القومي وفقًا لما يطب منك، ثم اضغط على "استعلام".
  • سيظهر لك قائمة بكافة المخالفات المسجلة على سيارتك، مع إجمالي المبلغ المطلوب سداده.
  • اضغط على "الدفع الإلكتروني 
  • اختر وسيلة الدفع التي تناسبك مثل بطاقة الائتمان أو المحافظ الإلكترونية المتاحة.
  • ادخل بيانات الدفع، ستصلك رسالة تأكيد مع رقم مرجعي يمكنك الاحتفاظ به لإثبات السداد.

دفع مخالفات المرور مصر الرقمية

  • ادخل على تطبيق منصة مصر الرقمية من هنا.
  • اضغط على زر "مركباتي".
  • اختر قسم سداد مخالفات المرور واستخراج شهادة براءة الذمة
  • سوف يظهر لك شروط وأحكام الخدمة
  • أضغط على علامة (أوفق على الشروط والاحكام).
  • اضغط على زر "بدء الخدمة".
  • سوف يظهر لك بيانات العربية المسجلة، قم بالضغط على زر "التالي".
  • سيظهر لك المخالفات مع تاريخ المخالفة ومكان المخالفة.
  • يمكنك الآن دفع جزء للمخالفات أو دفع كلي.
  • سوف يطلب منك العنوان الذي سوف تستلم عليه شهادة براءة الذمة.
  • سوف تختار بعد ذلك طريقة الدفع (بطاقة ائتمان/ماستر كارد أو شبكة شركات التحصيل مثل أمان، مصاري، سداد، البريد المصري).
  • الان تم تسديد مخالفات المرور

دفع مخالفات المرور فوري

  • قم بالتوجه إلى أي فرع معتمد لخدمة فوري أو استخدم تطبيق بفوري الإلكتروني، يمكنك تحميله من play store  أو app store.
  • أدخل رقم لوحة السيارة أو رقم الرخصة لتتمكن من الاستعلام عن المخالفات المسجلة.
  • بعد التحقق من المخالفات، ادفع المبلغ باستخدام كاش أو من خلال بطاقة فوري.
  • احصل على إيصال يثبت إتمام الدفع، حيث يمكنك استخدامه لتجديد رخصتك أو أي إجراءات أخرى.

ازاي ادفع مخالفات المرور من فودافون كاش؟

يمكن دفع مخالفات المرور بفودافون كاش بسهولة عبر تطبيق فودافون كاش أو كود الخدمة *9#، باختيار "دفع مخالفات المرور" أو من قسم الخدمات الحكومية، ثم إدخال بيانات اللوحة أو الرقم القومي، وتأكيد الدفع من رصيدك.

رابط الاستعلام عن مخالفات السيارات 

توفر النيابة العامة عبر بوابة الحكومة المصرية، خدمة للمواطنين للاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة وسدادها أو التظلم عليها، من خلال الرابط التالي: 

https://bit.ly/3aPtbnW

دفع مخالفات المرور مصر الاستعلام عن مخالفات المرور استعلام مخالفات المرور برقم اللوحة دفع مخالفات المرور مصر الرقمية دفع مخالفات المرور فوري

