قائمة منتخب مصر لسلة الكراسي المتحركة 3×3 المشاركة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم

يغادر الفوج الأول من منتخب مصر لكرة السلة على الكراسي المتحركة 3×3، فجر الأحد، متجهًا إلى أنجولا، للمشاركة في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم، في إطار خطة إعداد قوية تستهدف الظهور بشكل مميز على الساحة الدولية.

قائمة منتخب مصر 3×3

وأعلن الجهاز الفني بقيادة إسماعيل عكاشة عن قائمة اللاعبين المشاركين في التصفيات والتي ضمت كلًا من: أشرف زغلول، أحمد بيبو، مصطفى عبد المعطي “ديشا”، سامي سبعاوي، ومحمود محفوظ، وهي مجموعة يسعى الجهاز الفني من خلالها لتحقيق التوازن بين الخبرة والطموح.

ويرأس البعثة المهندس عمرو الصادق المدير التنفيذي للاتحاد، والذي يتولى الإشراف على كافة الترتيبات الخاصة بالمشاركة في التصفيات.

ويأتي سفر منتخب 3×3 بالتوازي مع خطة إعداد شاملة ينفذها الاتحاد المصري للسلة على الكراسي المتحركة برئاسة مي زين الدين مستفيدًا من الأجواء الفنية والتنظيمية المميزة التي تعيشها اللعبة خلال الفترة الأخيرة.

كما يعكس التحضير الحالي رغبة واضحة في تجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة، سواء من الناحية البدنية أو الفنية، خاصة أن المنافسة الإفريقية تشهد تطورًا كبيرًا في مستويات المنتخبات المشاركة.

وتُقام التصفيات الإفريقية خلال الفترة من 23 مارس وحتى 4 أبريل، بمشاركة عدد من المنتخبات القوية التي تسعى لخطف بطاقات التأهل إلى كأس العالم، ما يرفع من حدة المنافسة ويضع المنتخب المصري أمام تحدٍ كبير.

ويدخل لاعبو منتخب مصر هذه التصفيات بطموحات كبيرة لتحقيق إنجاز جديد، مستفيدين من فترات الإعداد والمعسكرات الأخيرة التي ركز خلالها الجهاز الفني على تطوير الأداء الجماعي، وزيادة سرعة اللعب، وتحسين دقة التصويب في اللحظات الحاسمة.

ويأمل الاتحاد المصري في أن تترجم هذه الاستعدادات إلى نتائج إيجابية على أرض الواقع، في ظل الثقة الكبيرة في قدرات اللاعبين، وقدرتهم على تمثيل مصر بشكل مشرف، والمنافسة بقوة على بطاقة التأهل إلى كأس العالم