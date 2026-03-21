إعلامي يتوقع مفاجأت في نتائج مباريات اليوم

كشف الإعلامي خالد الغندور عن إمكانية حدوث مفاجأت كبيرة في نتائج مباريات اليوم بدوري أبطال أفريقيا.

الترجي والأهلي

وكتب خالد الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"هناك مفاجأت النهاردة في النتائج و الله اعلم".

وتتوجه حاليا جماهير الترجي التونسي لاستاد القاهرة لحضور مباراة الأهلي والترجي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كان الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف قد قرر حرمان جماهير الأهلي بالإيقاف لمباراتين بسبب احداث الشغب في مباراة الجيش الملكي.

وتنطلق مباراة الاهلي والترجي اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة علي ملعب استاد القاهرة

كان الترجي قد حقق الفوز أمام الأهلي بهدف نظيف في رادس في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.