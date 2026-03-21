مدرب أوتوهو: نتيجة مباراة الذهاب أمام الزمالك ليست مثاليه

قال سيكو سيك المدير الفني لفريق أوتوهو بطل الكونغو برازافيل “نتيجة مباراة الذهاب في الكونغو لم تكن مثالية، والزمالك كان المرشح للفوز فى اللقاء في المباراة السابقة”

واضاف خلال المؤتمر الصحفي لمباراة نادي الزمالك المصري بالكونفيدرالية :"الزمالك لديه خبرات كبيرة في البطولات الإفريقية وليس كباقى الفرق المنافسة التي واجهناها في مشوارنا بالبطولة"

وتابع :" لدينا فرصة سنلعب عليها في لقاء الغد، وسنعالج السلبيات التي حدثت"

وأكمل :" سنلعب من أجل تحقيق الفوز، وهذه هي المسابقة الوحيدة المتبقية لنا وسنبذل قصارى جهدنا من أجل الاستمرار في المنافسة"