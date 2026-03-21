سيناريو استثنائي.. المركز السابع في البريميرليج يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن سيناريو استثنائي قد يمنح صاحب المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا موسم 2026-2027، وذلك بشروط محددة تتعلق بنتائج الأندية الإنجليزية في البطولات القارية.

وأوضح يويفا أن هذا الاحتمال يرتبط بتتويج أستون فيلا بلقب الدوري الأوروبي، إلى جانب فوز ليفربول بدوري الأبطال، مع إنهاء كلا الفريقين الموسم المحلي ضمن المركزين الخامس أو السادس، ما يفتح الباب أمام مشاركة إضافية من إنجلترا في البطولة القارية.

في سياق متصل، يخوض ليفربول مواجهة مهمة أمام برايتون، اليوم السبت، ضمن الجولة 31 من الدوري، ساعيًا للعودة إلى طريق الانتصارات بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة.

ويحتل الفريق المركز الخامس برصيد 49 نقطة، بعدما خسر أمام وولفرهامبتون وتعادل مع توتنهام، ما زاد من الضغوط عليه في سباق المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، خاصة مع اشتعال المنافسة واقتراب الموسم من مراحله الحاسمة.

ورغم التعثرات المحلية، يعيش ليفربول حالة معنوية مرتفعة بعد تألقه القاري، عقب فوزه الكبير على جالاتا سراي برباعية نظيفة، ليحجز مقعده في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.