أقطاي عبد الله: وقعت مع الزمالك وأنا في طنطا.. وبدأت مسيرتي في الإسماعيلي

قال أقطاي عبد الله لاعب إنبي الحالي وطنطا السابق، إنه بدأ مشواره الكروي في أكاديمية النادي الإسماعيلي في محافظة كفر الشيخ لمدة سنتين، ثم انضم إلى ناشئي نادي غزل المحلة عبر الاختبارات، لكن التجربة لم تستمر بسبب توقيعه بعد انتهاء فترة القيد، واستكمل مشواره في مركز شباب محلة مرحوم ومنه إلى نادي طنطا الذي اشتراه بعد تألقه اللافت في صفقة بلغت 5 آلاف جنيه، ليرتدي قميص الفريق لمدة 3 سنوات، تم تصعيده خلالها للفريق الأول بعد الموسم الأول

وتابع "أقطاي" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: أثناء تألقي مع طنطا في الدرجة الأولى جاءتني عروض كثيرة من أندية الدوري الممتاز أبرزها غزل المحلة، لكن مسؤولي طنطا كانوا يرغبون في عرض أكبر بمقابل مادي أعلى.

وفجر لاعب طنطا السابق، مفاجأة من العيار الثقيل، عندما أكد أنه وقع للزمالك بشكل شخصي، بعد جلسة جمعته بحسين السيد عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء الحالي في مكتبه، لكن لم يحدث تواصل بين إدارتي الناديين، بعدها حاول وكيلي التدخل لإنهاء الاتفاق لكنه لم يتم، وفي نفس الفترة جاءني عرض من نادي إنبي، ورغم أنه أقل ماديًا من عروض آخرى، إلا أنني وافقت وحدث الاتفاق وانتقلت للفريق البترولي.

وواصل لاعب إنبي الحالي: إنبي نادي كبير، وبحمد ربنا كثيرًا على تواجدي فيه وعلى تلك الخطوة المهمة في مسيرتي الكروية.

واختتم أقطاي عبد الله حديثه: اسمي غريب شوية عشان كده مسمع في الملاعب، والحمد لله عجبني، والدي هو من اختاره لي، وناس كتير بتسألني أيه معناه وبتقولي اسمك حلو، الحمد لله.