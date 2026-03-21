سقوط جديد لليفربول في غياب محمد صلاح.. برايتون يعمّق جراح الريدز بالبريميرليج

تلقى ليفربول خسارة جديدة أمام برايتون بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "فالمر" ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع برايتون رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 49 نقطة في المركز الخامس، ليواصل تراجعه في سباق المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وافتتح داني ويلبيك التسجيل لأصحاب الأرض مبكرًا في الدقيقة 14، قبل أن يدرك كركيز التعادل للريدز في الدقيقة 30، لكن ويلبيك عاد مجددًا ليحسم المواجهة بهدف ثانٍ في الدقيقة 56، مانحًا فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

وتأتي هذه الخسارة لتزيد من معاناة ليفربول، الذي فشل في استعادة توازنه بعد نتائجه السلبية الأخيرة، بالخسارة أمام وولفرهامبتون والتعادل مع توتنهام، ما أدى إلى ابتعاده عن المربع الذهبي.

وخاض الفريق اللقاء في غياب نجمه محمد صلاح بسبب إصابة عضلية، وهي الإصابة التي ستحرمه أيضًا من الانضمام إلى معسكر منتخب مصر المقبل استعدادًا لمواجهتي السعودية وإسبانيا الوديتين.