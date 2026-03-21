حارس ليفربول يغيب عن معسكر منتخب البرازيل بسبب الإصابة

يغيب حارس مرمى ليفربول أليسون بيكر، عن تشكيلة المنتخب البرازيلي في التوقف الدولي بشهر مارس بسبب الإصابة، كما غاب بيكر عن مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت أمام برايتون.

ولم يكشف ليفربول عن الطبيعة الدقيقة لإصابة أليسون، ولم يذكر المدرب آرني سلوت، أي مخاوف بشأن لياقة اللاعب البرازيلي في مؤتمره الصحفي قبل المباراة.

واستدعى مدرب البرازيل كارلو أنشيلوتي هوجو سوزا ليحل محل أليسون في المباراتين الوديتين ضد فرنسا وكرواتيا في الولايات المتحدة يومي 26 و1 أبريل على التوالي.

غاب أليسون عن مباراة ليفربول في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام جلطة سراي في 10 مارس بسبب ما وصف بأنه مشكلة "بسيطة"، حيث حل مامارداشفيلي مكانه.

لكنه عاد للمشاركة في مباراة التعادل يوم الأحد ضد توتنهام، وفي الفوز 4-0 على جلطة سراي في مباراة الإياب يوم الأربعاء.

وسبق له أن غاب عن ثماني مباريات مع ليفربول خلال شهري أكتوبر ونوفمبر بسبب إصابة في أوتار الركبة.

شارك مامارداشفيلي في 12 مباراة مع ليفربول في جميع المسابقات هذا الموسم.

يحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتطلع إلى ضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، بينما يحتل برايتون المركز الثاني عشر.