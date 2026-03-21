الدوري الإنجليزي.. تعادل مثير بين ليفربول وبرايتون في الشوط الأول

حسم التعادل الإيجابي (1-1) نتيجة الشوط الأول من مواجهة برايتون وليفربول، المقامة على ملعب "فالمر"، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح داني ويلبيك التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 14، قبل أن ينجح كركيز في إدراك التعادل لصالح ليفربول عند الدقيقة 30، لينتهي الشوط الأول بتكافؤ في النتيجة والأداء.

ويخوض ليفربول اللقاء في غياب نجمه محمد صلاح بسبب إصابة عضلية، ما أبعده أيضًا عن معسكر منتخب مصر المقبل، في وقت يحتاج فيه الفريق إلى تحقيق الفوز لاستعادة توازنه في سباق المراكز المتقدمة.

ودخل "الريدز" المباراة تحت ضغط النتائج بعد تراجع ترتيبه إلى المركز الخامس برصيد 49 نقطة، عقب الخسارة أمام وولفرهامبتون والتعادل مع توتنهام، ما يجعل تحقيق الانتصار ضرورة للحفاظ على حظوظه في المنافسة على المربع الذهبي.

ورغم تذبذب النتائج محليًا، يعيش الفريق حالة معنوية جيدة بعد تألقه الأوروبي، إثر فوزه الكبير على جالاتا سراي وتأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.