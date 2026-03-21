في غياب محمد صلاح.. سلوت يعلن تشكيل ليفربول لمواجهة برايتون

أعلن آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الرسمي لمواجهة برايتون، المقررة اليوم السبت في الثانية والنصف ظهرًا على ملعب فالمر ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد سلوت غياب النجم المصري محمد صلاح عن المباراة بسبب إصابة عضلية، مشيرًا إلى أنه لن يتمكن أيضًا من الانضمام لمعسكر منتخب مصر الذي يلتقي وديًا مع السعودية وإسبانيا.

وجاء تشكيل ليفربول الرسمي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مامارداشفيلي

خط الدفاع: جيريمي فريمبونج، كوناتي، فان دايك، كركيز

خط الوسط: ماك أليستر، جرافنبيرخ، سوبوسلاي

خط الهجوم: جاكبو، فلوريان فيرتز، هوجو إيكتيكي.

ويأمل ليفربول في تعويض غياب نجمه البارز وتحقيق الانتصار للحفاظ على موقعه ضمن المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية.