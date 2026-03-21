قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قائمة منتخب مصر لسلة الكراسي المتحركة 3×3 المشاركة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم
صفقة الظل.. موسكو تعرض كبح تعاونها مع طهران مقابل تخلي واشنطن عن كييف
السيدة انتصار السيسي تهنئ أمهات مصر بمناسبة عيد الأم
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في مدينة ديمونا والبحر الميت
نائبة في عيد الأم: كل امرأة معطاءة تستحق لقب الأم المثالية
عناق يكسر البروتوكول في البيت الأبيض.. رئيسة وزراء اليابان تُفاجئ ترامب أمام العالم
إلتشي يحقق الفوز امام ريال مايوركا في الدوري الإسباني
مصرع 14 وإصابة العشرات في حريق مروع داخل مصنع بكوريا الجنوبية
سقوط جديد لليفربول في غياب محمد صلاح.. برايتون يعمّق جراح الريدز بالبريميرليج
الجيش الإيراني يعلن استهداف منشآت عسكرية إسرائيلية ومطار بن جوريون في تل أبيب
الحرس الثوري يقود إعادة هيكلة حزب الله عقب المواجهة مع إسرائيل
52.29 جنيهًا سعر الدولار في السوق الرسمية ثاني أيام عيد الفطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

استبعاد آزمون من تشكيلة المنتخب الإيراني لهذا السبب

منتخب إيران
منتخب إيران
مجدي سلامة

استُبعد المهاجم سردار آزمون من تشكيلة المنتخب الإيراني المُعلنة لمباراتين وديتين استعدادًا لكأس العالم، وذلك بعد تقارير إعلامية إيرانية أفادت بطرده من المنتخب الوطني بسبب ما اعتُبر عملًا غير موالٍ للحكومة.

وكان آزمون، الذي سجّل 57 هدفًا في 91 مباراة دولية، أبرز الغائبين عن التشكيلة المكونة من 35 لاعبًا التي أعلنها المدرب أمير قلنوي يوم الجمعة للمباراتين الوديتين ضد نيجيريا وكوستاريكا في مدينة أنطاليا التركية.

وأثار آزمون، الذي يلعب لنادي شباب الأهلي الإماراتي، غضب السلطات الإيرانية هذا الأسبوع بنشره صورة على حسابه في إنستجرام تُظهر لقاءً مع حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم.

شنت إيران هجمات صاروخية وطائرات مسيرة على الإمارات العربية المتحدة ردًا على الغارات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، آية الله علي خامنئي.

ونقلت وكالة أنباء فارس، المرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي، عن "مصدر مطلع داخل المنتخب الوطني" قوله إن آزمون طُرد من الفريق.

وتُحيط الشكوك بمشاركة إيران في كأس العالم بسبب النزاع القائم مع الولايات المتحدة، التي تشارك في استضافة البطولة التي تُقام في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو مع المكسيك وكندا.

كما ضم الفريق أول استدعاء للمهاجم المولود في ألمانيا دينيس إيكرت، الذي يلعب في بلجيكا مع ستاندرد لييج ولكنه من أصول إيرانية من خلال والده.

سردار آزمون المنتخب الإيراني كأس العالم

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

