استبعاد آزمون من تشكيلة المنتخب الإيراني لهذا السبب

استُبعد المهاجم سردار آزمون من تشكيلة المنتخب الإيراني المُعلنة لمباراتين وديتين استعدادًا لكأس العالم، وذلك بعد تقارير إعلامية إيرانية أفادت بطرده من المنتخب الوطني بسبب ما اعتُبر عملًا غير موالٍ للحكومة.

وكان آزمون، الذي سجّل 57 هدفًا في 91 مباراة دولية، أبرز الغائبين عن التشكيلة المكونة من 35 لاعبًا التي أعلنها المدرب أمير قلنوي يوم الجمعة للمباراتين الوديتين ضد نيجيريا وكوستاريكا في مدينة أنطاليا التركية.

وأثار آزمون، الذي يلعب لنادي شباب الأهلي الإماراتي، غضب السلطات الإيرانية هذا الأسبوع بنشره صورة على حسابه في إنستجرام تُظهر لقاءً مع حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم.

شنت إيران هجمات صاروخية وطائرات مسيرة على الإمارات العربية المتحدة ردًا على الغارات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، آية الله علي خامنئي.

ونقلت وكالة أنباء فارس، المرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي، عن "مصدر مطلع داخل المنتخب الوطني" قوله إن آزمون طُرد من الفريق.

وتُحيط الشكوك بمشاركة إيران في كأس العالم بسبب النزاع القائم مع الولايات المتحدة، التي تشارك في استضافة البطولة التي تُقام في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو مع المكسيك وكندا.

كما ضم الفريق أول استدعاء للمهاجم المولود في ألمانيا دينيس إيكرت، الذي يلعب في بلجيكا مع ستاندرد لييج ولكنه من أصول إيرانية من خلال والده.