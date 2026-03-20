فيفا يتمسك بإقامة مونديال 2026 في موعده.. ويعلن موقفه تجاه منتخب إيران

أكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن بطولة كأس العالم 2026 ستقام في موعدها المحدد دون أي تغيير، رغم التحديات والظروف الجيوسياسية الحالية التي تلقي بظلالها على بعض المنتخبات المشاركة.

مشاركة جميع المنتخبات هدف أساسي

خلال اجتماع مجلس الفيفا الذي عُقد عبر الإنترنت من مدينة زيورخ، شدد إنفانتينو على أهمية مشاركة جميع المنتخبات المتأهلة، مؤكدًا أن الاتحاد الدولي يتطلع إلى منافسة قائمة على اللعب النظيف والاحترام المتبادل بين الجميع، بعيدًا عن أي توترات خارج إطار كرة القدم.

موقف إيران يثير الجدل

أشارت تقارير أسوشيتد برس إلى وجود حالة من الغموض حول مشاركة منتخب إيران، في ظل الظروف السياسية الراهنة. ورغم ذلك، أوضح إنفانتينو أن الفيفا يرفض طلب إيران بنقل مبارياتها في دور المجموعات من الولايات المتحدة إلى المكسيك، ويتمسك بالجدول الرسمي المعتمد للبطولة.

جدول مباريات المجموعة السابعة

بحسب البرنامج المحدد، سيخوض المنتخب الإيراني مبارياته ضمن المجموعة السابعة في مدينتي لوس أنجلوس وسياتل، حيث يواجه منتخبات نيوزيلندا وبلجيكا ومصر، في مواجهات مرتقبة تحمل طابعًا تنافسيًا قويًا.

في ختام تصريحاته، أشار إنفانتينو إلى الدور الإنساني الذي يمكن أن تلعبه كرة القدم في أوقات الأزمات، مؤكدًا أن الفيفا لا يمتلك القدرة على حل النزاعات السياسية، لكنه يسعى إلى توظيف قوة اللعبة لتعزيز التقارب بين الشعوب ونشر قيم السلام والتفاهم.

اختتم رئيس الفيفا حديثه بالتأكيد على تضامن الاتحاد مع جميع المتضررين من الحروب حول العالم، مشيرًا إلى أن كرة القدم تظل وسيلة مهمة لبناء الجسور بين الثقافات، حتى في أصعب الظروف