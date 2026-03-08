تطورات مثيرة لمجموعة مصر.. هل تحل روسيا محل إيران في كأس العالم 2026؟

كشفت وسائل إعلام أوزبكية مفاجأة مثيرة، بعدما كشفت عن دراسة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إمكانية دعوة منتخب روسيا للمشاركة في كأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وقالت صحيفة «زامين» إن احتمالية مشاركة روسيا تزداد حال عدم قدرة المنتخب الإيراني على التواجد في البطولة، بسبب التوترات السياسية المتصاعدة في المنطقة.

وأضافت الصحيفة أن منتخب إيران لم يُستبعد رسميًا بعد، لكن الظروف الراهنة قد تعرقل حضوره، ما يجعل مشاركته في المونديال غير مؤكدة حتى الآن.

وأوضحت «زامين» أنه في حال انسحاب إيران أو تعذر مشاركتها، سيضطر «فيفا» للنظر في خيارات بديلة، ويأتي اختيار روسيا كأحد السيناريوهات المطروحة لضمان اكتمال جدول المنتخبات المشاركة.

وتخوض روسيا المباريات الودية بشكل طبيعي، إلا أنها ما زالت محرومة من المشاركة في البطولات الرسمية مثل كأس العالم وبطولة أوروبا، وكذلك جميع البطولات الخاصة بالفئات العمرية، وذلك نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.

وأوقعت قرعة كأس العالم 2026 منتخب إيران في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات مصر وبلجيكا.