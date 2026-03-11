قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ البنك المركزي: احتياطي النقد الأجنبي عند مستويات "آمنة ومطمئنة"
إنفانتينو: ترامب يرحب بمشاركة إيران في كأس العالم
وفاة سائق وإصابة 4 آخرين بحادث تصادم سيارات على الطريق الأوسطي
كارولين عزمي: والدي رفض دخولي التمثيل وكان هيسحب ملفي من معهد الفنون المسرحية
بث مباشر صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر في ليلة 22 رمضان
تراجع سعر الدولار رسميًا الآن في البنوك.. وصل كام؟
احذروا الشبورة والرمال.. تفاصيل خريطة الطقس وتقلبات الساعات القادمة
بث مباشر شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين ليلة 23 رمضان
القوات المسلحة الإيرانية: في حال تهديد موانئنا فجميع موانئ المنطقة هدف مشروع لنا
رزان جمال: أرغب في العمل مع الفنان محمد رمضان.. وفيلم الأسد سيجمعني معه
حمزة عبد الكريم على رأس قائمة برشلونة لمواجهة لاكورنيا
رزان جمال تكشف لـ رامز جلال: «نفسي أغنّي مع شيرين»
مفاجأة مدوية بشأن مشاركة إيران في كأس العالم 2026

ألمح أحمد دنيا مالي، وزير الشباب والرياضة الإيراني، اليوم الأربعاء، إلى إمكانية انسحاب بلاده من المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك يونيو المقبل، بسبب استمرار الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على بلاده.

ويرى وزير الرياضة الإيراني أن مشاركة المنتخب الأول الإيراني في كأس العالم مستحيلة في ظل التوترات الإقليمية الجارية، وقال في تصريحات إعلامية: "منذ أن اغتالت هذه الحكومة الفاسدة قائدنا، لم يعد لدينا أي رغبة للمشاركة في كأس العالم".

وأضاف: "في ظل الإجراءات الخبيثة ضد إيران، فُرضت علينا حربان خلال ثمانية أو تسعة أشهر، وتم قتل آلاف من أبناء شعبنا، لذلك، من المؤكد أنه لا توجد لدينا أي إمكانية للمشاركة بهذه الطريقة".

وكانت إيران ضمنت مقعدها في كأس العالم للمرة الرابعة على التوالي بعد تصدرها المجموعة الأولى في المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية العام الماضي، لكن مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، قال إن شدة الهجمات التي شنتها القوات الأمريكية والإسرائيلية لا تبشر بأجواء إيجابية لكأس العالم، المقرر إقامتها بين 11 يونيو و19 يوليو.

وأوقعت القرعة إيران في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا ومصر ونيوزيلندا، ومن المقرر أن تخوض مبارياتها الثلاث في الولايات المتحدة، حيث ستلعب مباراتين في لوس انجلوس وواحدة في سياتل.

