مفاجأة مدوية بشأن مشاركة إيران في كأس العالم 2026

ألمح أحمد دنيا مالي، وزير الشباب والرياضة الإيراني، اليوم الأربعاء، إلى إمكانية انسحاب بلاده من المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك يونيو المقبل، بسبب استمرار الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على بلاده.

ويرى وزير الرياضة الإيراني أن مشاركة المنتخب الأول الإيراني في كأس العالم مستحيلة في ظل التوترات الإقليمية الجارية، وقال في تصريحات إعلامية: "منذ أن اغتالت هذه الحكومة الفاسدة قائدنا، لم يعد لدينا أي رغبة للمشاركة في كأس العالم".

وأضاف: "في ظل الإجراءات الخبيثة ضد إيران، فُرضت علينا حربان خلال ثمانية أو تسعة أشهر، وتم قتل آلاف من أبناء شعبنا، لذلك، من المؤكد أنه لا توجد لدينا أي إمكانية للمشاركة بهذه الطريقة".

وكانت إيران ضمنت مقعدها في كأس العالم للمرة الرابعة على التوالي بعد تصدرها المجموعة الأولى في المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية العام الماضي، لكن مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، قال إن شدة الهجمات التي شنتها القوات الأمريكية والإسرائيلية لا تبشر بأجواء إيجابية لكأس العالم، المقرر إقامتها بين 11 يونيو و19 يوليو.

وأوقعت القرعة إيران في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا ومصر ونيوزيلندا، ومن المقرر أن تخوض مبارياتها الثلاث في الولايات المتحدة، حيث ستلعب مباراتين في لوس انجلوس وواحدة في سياتل.