ترامب: لم يتبق شيئا يذكر لاستهدافه في إيران.. والحرب ستنتهي قريبا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا لأنه لم يتبقّ عمليا ما يمكن استهدافه.

وأضاف ترامب، خلال مكالمة استمرت خمس دقائق مع موقع "أكسيوس": "بعض الأمور البسيطة.. متى أردتُ إنهاءها، ستنتهي".

وذكرت "أكسيوس" أن ترامب أشار علنا إلى أن عمليته قد حققت أهدافها إلى حد كبير، لكن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أكدوا أن الرئيس الأميركي لم يصدر بعد أي توجيه داخلي بشأن موعد وقف القتال.

وذكر ترامب لـ"أكسيوس": "الحرب تسير على ما يرام. نحن متقدمون على الجدول الزمني بكثير.. لقد ألحقنا أضرارا أكبر مما كنا نتوقع، حتى خلال فترة الأسابيع الستة الأصلية".

وأوضح: "لقد كانوا يطمعون في بقية الشرق الأوسط. إنهم يدفعون ثمن 47 عاما من الموت والدمار الذي تسببوا فيه.. هذا هو الجزاء.. لن يفلتوا من العقاب بهذه السهولة".

و في وقت سابق، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الأربعاء بأن الحرب ستستمر "دون أي حد زمني، طالما كان ذلك ضروريا، حتى نحقق جميع الأهداف وننتصر في هذه الحملة بشكل حاسم".