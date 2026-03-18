فيفا يرفض نقل مباريات إيران من أمريكا في كأس العالم 2026

منتخب إيران
منتخب إيران

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» طلب الاتحاد الإيراني نقل مباريات منتخب إيران في كأس العالم 2026 من الولايات المتحدة إلى المكسيك، رغم الضغوط السياسية والأمنية المتصاعدة في المنطقة.

جاء ذلك بعد تصريحات رئيس الاتحاد الإيراني، مهدي تاج، الذي أكد أن بلاده لن ترسل فريقها إلى الولايات المتحدة في ظل ما وصفه بعدم ضمان سلامة اللاعبين، مستندًا إلى تصريحات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب حول المخاطر الأمنية.

وبحسب ما أوردته صحيفة “تلجراف” البريطانية، رد «فيفا» رسميًا بأن جميع المنتخبات، بما فيها إيران، ستشارك وفق جدول المباريات المعلن في ديسمبر 2025، مؤكدًا عدم وجود أي نية لتغيير مواقع المباريات.

وأوقعت القرعة إيران في المجموعة السابعة مع بلجيكا ومصر ونيوزيلندا، مع إقامة مباراتين في لوس أنجلوس وواحدة في سياتل.

وتواجه إيران تحديات لوجستية كبيرة حال نقل المباريات إلى المكسيك، كما أن أي تعديل قد يضطرها للعب في الأراضي الأميركية لاحقًا في حال التأهل للأدوار الإقصائية.

وتأتي هذه الأزمة وسط تهديدات من وزير الرياضة الإيراني أحمد دنيا مالي بمقاطعة البطولة احتجاجًا على الوضع الإقليمي، في وقت يواصل «فيفا» التنسيق مع جميع الأطراف لضمان مشاركة كافة المنتخبات بشكل آمن ومنظم.

