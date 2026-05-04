التحقيقات تكشف صدمة.. تطورات مفاجئة يكشفها أولياء أمور مدرسة هابي لاند

تصاعدت حالة من الغضب والقلق بين أولياء الأمور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو يظهر واقعة تحرش بطفلة في المرحلة الابتدائية داخل مدرسة “هابي لاند” للغات بمنطقة بشتيل في محافظة الجيزة، ما أثار جدلًا واسعًا حول مستوى الأمان داخل المؤسسات التعليمية.

بداية الأزمة.. مطالبات بالتحقيق والمحاسبة

تعود تفاصيل الواقعة إلى انتشار الفيديو الذي قيل إنه يوثق لحظة تعدٍ على طفلة داخل أحد مكاتب المدرسة، الأمر الذي دفع عددًا كبيرًا من أولياء الأمور للمطالبة بفتح تحقيق عاجل، ومحاسبة كل من يثبت تورطه، وسط مخاوف متزايدة بشأن سلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة.

حقيقة الشخص الظاهر في الفيديو

في المقابل، كشفت مصادر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أن الشخص الظاهر في الفيديو ليس مدير المدرسة كما أُشيع، بل أحد الشركاء بها، مؤكدة أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، مع استمرار التحقيقات لكشف كافة ملابسات الواقعة.

تحرك عاجل من وزارة التعليم

وعلى خلفية الواقعة، أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارات عاجلة، تضمنت وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، إلى جانب تشكيل لجنة مختصة من الوزارة لتولي إدارتها بشكل مؤقت لحين انتهاء التحقيقات.

كما تقرر إحالة جميع المسؤولين داخل المدرسة إلى الشؤون القانونية، مع التأكيد على أن مثل هذه الوقائع تمثل انتهاكًا صارخًا للقيم التربوية، ولن يتم التهاون معها تحت أي ظرف.

إجراءات احترازية لضبط العملية التعليمية

من جانبها، أوضحت مديرية التعليم بالجيزة أن قرار الإشراف المالي والإداري يأتي كإجراء احترازي لضمان انتظام العملية التعليمية، والحفاظ على حقوق الطلاب، إلى حين انتهاء التحقيقات بشكل كامل.

وأكدت الجهات المعنية استمرار المتابعة الدقيقة لكافة تفاصيل الواقعة، للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حال ثبوت أي مخالفات.

تصريحات من داخل المدرسة.. حالة صدمة وإنكار للعلم بالواقعة

وفي سياق متصل، كشفت إحدى الإداريات بمدرسة “هابي لاند” للغات، في تصريحات لها، عن حالة من الصدمة والحزن الشديدين بين العاملين داخل المدرسة منذ تداول الفيديو.

وقالت: “منذ انتشار المقطع في الساعات الأولى من الصباح، نعيش حالة من الحداد داخل المدرسة، وحرص عدد من المعلمين والعاملين على التعبير عن رفضهم لما حدث، مؤكدين عدم قدرتهم على ممارسة عملهم بشكل طبيعي في ظل هذه الظروف.”

وأضافت أن الحالة النفسية للعاملين متأثرة بشكل كبير، موضحة: “لم نكن على علم بما جرى، سواء أنا أو أي من زملائي في مختلف المراحل التعليمية، من رياض الأطفال وحتى الثانوية.”

وأكدت أن الأطفال في مرحلة رياض الأطفال داخل المدرسة في أمان وتحت متابعة مستمرة، مشددة على أن الإشراف عليهم لا ينقطع خلال اليوم الدراسي.

وفيما يتعلق بالفيديو المتداول، أشارت إلى أنه قديم ويعود إلى نحو عام ونصف، لافتة إلى أن إعادة نشره جاءت على خلفية خلافات سابقة، على حد قولها.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على تفهمها لمخاوف أولياء الأمور، قائلة: “نشعر بقلقكم تمامًا، وربما أكثر، ونمر بظروف صعبة للغاية، وننصح مؤقتًا بعدم حضور الطلاب خلال هذه الأيام حفاظًا على حالتهم النفسية، لحين استقرار الأوضاع.”

رسائل طمأنة وتحذيرات رسمية

وشددت وزارة التربية والتعليم على أهمية تحري الدقة في تداول المعلومات، مؤكدة أن أي واقعة تمس سلامة الطلاب يتم التعامل معها بمنتهى الحزم، في إطار الحفاظ على بيئة تعليمية آمنة.

وتبقى الواقعة محل متابعة مستمرة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية، وسط مطالب مجتمعية متزايدة بضمان حماية الأطفال داخل المدارس ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.



