بعد واقعة التحرش بتلميذة في مدرسة هابي.. هذه عقوبة الجريمة بالقانون

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
معتز الخصوصي

قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تشكيل لجنة من وزارة التربية والتعليم لإدارة  مدرسة " هابي لاند " الخاصة بمحافظة الجيزة. 

كما قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إحالة كافة المسئولين بالمدرسة للشئون القانونية بالوزارة.

جاءت هذه قرارات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم ، على إثر واقعة اعتداء جسدي من قبل أحد المسئولين بالمدرسة على إحدى الطالبات.

كما وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بوضع مدرسة "هابي لاند" الخاصة بمحافظة الجيزة تحت الإشراف المالي والإداري .

وكانت حالة من الجدل أصابت أولياء أمور طلاب المدارس بعد تداول فيديو صادم يكشف عن قيام مسئول بمدرسة هابي لاند ببشتيل بمحافظة الجيزة بالتحرش بتلميذة في مكتبه

الفيديو انتشر بشكل واسع و لاقى تعليقات غاضبة واسعة من رواد فيس بوك ، حيث طالب الجميع المسئولين بسرعة التحرك لحماية أبنائهم 

ومن جانبهم تجمع أولياء أمور طلاب المدرسة داخل مقر المدرسة بمجرد علمهم بالواقعة معبرين عن غضبهم مما حدث ومطالبين بضرورة محاسبة المسئول .

عقوبة التحرش

ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

عقوبة التحرش فى مكان العمل

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

دعاء المطر.. كلمات كان يرددها النبي لا تفوتك

