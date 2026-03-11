وزير الرياضة الإيراني يستبعد مشاركة المنتخب في كأس العالم 2026

استبعد وزير الرياضة الإيراني، أحمد دونيامالي، مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط تجعل المشاركة "مستحيلة".

وأوضح دونيامالي، في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية: "لم نتمكن من المشاركة بسبب الظروف الأمنية الصعبة والإجراءات التي تعرضنا لها خلال الأشهر الماضية، والتي أدت إلى وفاة آلاف المواطنين".

ويأتي هذا على الرغم من تأهل المنتخب الإيراني رسميًا للبطولة، حيث سيواجه في دور المجموعات كل من بلجيكا ومصر ونيوزيلندا في مدن أمريكية مختلفة، منها إنجلوود ومدينة سياتل.

وفي سياق متصل، ألمح رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، إلى احتمال مقاطعة البطولة، مستندًا إلى مشكلات حصول لاعبات الفريق النسائي على تأشيرات إنسانية بعد رفض أستراليا منحهن دخولًا لكأس آسيا.

وقال تاج: "أي شخص عاقل سيرسل منتخب بلاده إذا كانت البطولة سياسية كما حدث في أستراليا؟"

وكان رئيس فيفا، جياني إنفانتينو، قد أكد أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رحب بمشاركة المنتخب الإيراني في البطولة، رغم التوترات الأمنية والسياسية في المنطقة.