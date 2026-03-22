«لاعيبة بملايين والنتيجة صفر».. نجم الزمالك يُهاجم بن شرقي وزيزو وإمام بعد الخروج الإفريقي

هاجم أحمد دويدار، لاعب الزمالك السابق، نجوم الأهلي بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا على يد الترجي التونسي، عقب الخسارة في مباراتي الذهاب والإياب.

وكتب دويدار عبر حسابه على فيسبوك: «إمام عاشور وزيزو وبن شرقي ، أنا مش مصدق مستواهم، شيلوا أسمائهم هتلاقيهم لاعبين عاديين جدًا زي غيرهم، مع العلم أن عقود هؤلاء اللاعبين بميزانية البنك الأهلي».

وودع النادي الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة على يد الترجي التونسي بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما أمس السبت على استاد القاهرة الدولي في إياب ربع نهائي البطولة.

مباراة الأهلي والترجي

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الترجي بهدف نظيف، ليتأهل الفريق التونسي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بمجموع اللقائين 4-2، فيما يودع الأهلي البطولة من ربع النهائي في مفاجأة كبرى.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 3 إبريل، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.