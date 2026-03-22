لتصحيح المسار | اتفاق داخل الأهلي على رحيل «توروب».. وتعيين حسام البدري

تشير مصادر داخل النادي الأهلي إلى وجود اتجاه قوي داخل الإدارة للإطاحة بالمدير الفني ييس توروب، وذلك عقب الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

وتدرس الإدارة بجدية التعاقد مع حسام البدري لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، في محاولة لإعادة الاستقرار الفني وتصحيح المسار بعد النتائج الأخيرة.

خروج مؤلم من البطولة القارية

ودّع الأهلي منافسات دوري أبطال أفريقيا بعد خسارته أمام الترجي التونسي بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء السبت على استاد القاهرة، ضمن إياب الدور ربع النهائي. وجاءت هذه الهزيمة لتؤكد تفوق الفريق التونسي بمجموع المباراتين، بعدما كان قد حقق الفوز في مباراة الذهاب، ليحسم بطاقة التأهل على حساب المارد الأحمر.

غضب إداري وجماهيري

أثارت الخسارة حالة من الغضب داخل أروقة النادي، سواء على مستوى الإدارة أو الجماهير، خاصة في ظل الطموحات الكبيرة التي كانت معلقة على الفريق لتحقيق اللقب القاري. واعتبرت الإدارة أن الأداء الفني لم يرتقِ إلى مستوى تطلعات النادي، وهو ما دفعها للتفكير في إجراء تغييرات جذرية على الجهاز الفني.

حسام البدري الأقرب لخلافة توروب

برز اسم حسام البدري كأبرز المرشحين لتولي القيادة الفنية للأهلي خلال المرحلة المقبلة، نظرًا لخبراته السابقة مع الفريق ومعرفته بطبيعة المنافسة الأفريقية. وترى الإدارة أن عودته قد تمثل حلاً سريعًا لإعادة الانضباط الفني والنتائج الإيجابية، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات المحلية والقارية المقبلة.

في الوقت الحالي، لم يصدر أي إعلان رسمي من جانب النادي بشأن مصير الجهاز الفني، إلا أن المؤشرات تؤكد أن الساعات المقبلة قد تشهد حسم هذا الملف بشكل نهائي، سواء برحيل توروب أو الإعلان عن التعاقد مع مدير فني جديد يقود الفريق في المرحلة القادمة

