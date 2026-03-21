مروان عثمان يدرك هدف تعادل الأهلي في شباك الترجي

أحرز مروان عثمان هدف تعادل الأهلي في شباك الترجي التونسي في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة في إياب دور الثمانية لبطولة دوري ابطال افريقيا لنصبح نتيجة المباراة 2-2

ونجح مروان عثمان في إدراك هدف التعادل بعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى نفذها زيزو بكرة عرضية حاول تشتيتها حمزهالجلاصي ولكن ذهبت في المرمى.

وأحرز محمد أمين توغاي بعد تسديدة من نقطة الجزاء من محمد أمين توغاي سكنت يمين المرمى.



بدأ الأهلي المباراة بالضغط على الترجي بحثا عن هدف التقدم،خاصة من الجبهة اليسرى التيكانوتي أنشط وشكلت خطورةعلى دفاع بطل تونس.

ونجح محمود تريزيجيه في إحراز هدف تقدم الأهلي في الدقيقة العاشرة بعد كرة عرضية من داخل منطقة الجزاء من الجهةاليمنى من أليو ديانج قابلها بتسديدة تريزيجيه ارتطمت بالدفاع ومن ثمذهبت إلى تريزيجيه سددها مرةأخرى سكنت يسار المرمى.



وفي الدقيقة 66 نجح فلوريان دانهو بعد خطأ دفاعي فادح في التمرير من أشرف بنشرقي انتهت بتسديدة من خارج منطقة الجزاء من فلوريان دانهو سكنت يمين المرمى.



جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وهادي رياض ويوسف بلعمري.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي.