الأهلي والترجي التونسي| أمير هشام: شوط مثالي للأحمر في كل حاجة

علق الإعلامي أمير هشام على أداء لاعبي الأهلي في الشوط الأول أمام الترجي التونسي في بطولة كأس أمم أفريقيا.

وكتب أمير هشام، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "شوط مثالي للأهلي في كل حاجة.. ما شاء الله.. وكان يقدر يخلص الماتش من بدري.. الخوف بس من التراجع البدني في الشوط التاني.. ديانج وتريزيجيه والبشير بن سعيد الأفضل في الشوط الأول".

ونجح الأهلي في التقدم على الترجي التونسي بهدف، في المباراة التي تجمع بينهما الآن على استاد القاهرة في إياب دور الثمانية لبطولة دوري ابطال افريقيا.

بدأ الأهلي المباراة بالضغط على الترجي بحثا عن هدف التقدم، خاصة من الجبهة اليسرى التي كانت أنشط وشكلت خطورة على دفاع بطل تونس.

ونجح محمود تريزيجيه في إحراز هدف تقدم الأهلي في الدقيقة العاشرة بعد كرة عرضية من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى من أليو ديانج، قابلها تريزيجيه بتسديدة، ارتطمت بالدفاع، ومن ثم عادت إلى تريزيجيه ليسددها مرة أخرى وتسكن يسار المرمى.

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وهادي رياض ويوسف بلعمري.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي.